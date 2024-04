(AGENPARL) - Roma, 2 Aprile 2024

(AGENPARL) – mar 02 aprile 2024 **Punti Digitale Facile di Siena, inaugurazione domani mercoledì 3

aprile**

/Scritto da Tiziano Carradori, martedì 2 aprile 2024 alle 16:28/

Continuano le aperture dei Punti Digitale Facile (Pdf) finanziati dalla

Regione Toscana con fondi Pnrr. Domani, mercoledì 3 aprile, sarà la volta

dei due che aprono a Siena.

Sarà l’assessore regionale alle infrastrutture digitali Stefano Ciuoffo,

insieme all’assessora ai servizi sociali del Comune di Siena Micaela Papi e

all”assessore ai servizi informatici e sviluppo digitale, Giuseppe

Giordano.

L’appuntamento per il primo taglio del nastro è per le 12.00 in via

Tolomei 7, al quale seguirà il secondo.

L’assessore Ciuoffo e i due assessori senesi daranno il via a questo

servizio che si propone di fornire un aiuto a tutti coloro che hanno

difficoltà ad utilizzare il web e ad accedere alla rete attraverso i vari

dispositivi, dai computer ai cellulari.