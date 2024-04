(AGENPARL) - Roma, 2 Aprile 2024

(AGENPARL) – mar 02 aprile 2024 Servizio Informazione e Comunicazione

DOTT. S.D. SCARAFINO

Via Garibaldi n. 6, 70043 Monopoli (BA)

COMUNICATO STAMPA N.6230

2 aprile 2024

Il tour Bicimparo Kinder Joy of Moving fa tappa a Monopoli

Mercoledì 3 aprile 2024 in piazza Vittorio Emanuele II

L’Assessore allo Sport Vincenzo Laneve comunica che mercoledì 3 aprile 2024 fa tappa a Monopoli il Tour Bicimparo Kinder Joy of Moving, che anche quest’anno vede impegnate, in stretta collaborazione, la Federazione Ciclistica Italiana e la Ferrero .

Un’edizione, quella 2024, ancora più ricca di contenuti: partendo dal corretto uso della bicicletta per incentivare il movimento ed il gioco tra le giovani generazioni, quest’anno verranno affrontate anche importanti tematiche quali l’inclusione, l’ambiente e la sicurezza stradale, tema quest’ultimo, che tocca molto da vicino tutti gli utenti della strada che utilizzano le due ruote.

In tutte le tappe del Tour è presente il Camper Azzurro, che coinvolgerà tutti i giovani e gli adulti presenti in interventi formativi ed esperienziali dedicati alla sicurezza su strada.

L’evento è articolato in momenti diversi. La mattina sarà dedicata alle alunne ed agli alunni degli istituti scolastici delle vicinanze, che svolgeranno l’attività con biciclette e caschi messi a disposizione da Decathlon, anche quest’anno a supporto del progetto, su un percorso di abilità.

Il pomeriggio spazio invece ai tesserati (inclusi gli ID e i C21), che si cimenteranno nei 5 Settori di abilità per acquisire i punti necessari ad accedere alla successiva attività di gincana/sprint . La classifica finale determinerà la squadra che rappresenterà la regione nella prova conclusiva del progetto prevista il 21 giugno a Tarvisio, nell’ambito del Meeting Nazionale di Società per Giovanissimi.