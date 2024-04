IL COMUNE COMUNICA – domani nel giardino di via Siponto l’inaugurazione della biblioteca di comunità Aquarius

(AGENPARL) - Roma, 2 Aprile 2024

(AGENPARL) – mar 02 aprile 2024 DOMANI NEL GIARDINO DI VIA SIPONTO

L’INAUGURAZIONE DELLA BIBLIOTECA DI COMUNITÀ AQUARIUS

L’assessorato al Welfare rende noto che si terrà domani, mercoledì 3 aprile, alle ore 11, nel giardino di via Siponto, a Japigia, l’inaugurazione di “Aquarius”, la biblioteca di comunità che trasformerà uno spazio periferico più volte vandalizzato in un contenitore socio-culturale aperto alla cittadinanza, ai minori, alle famiglie e agli adulti.

Aquarius sarà gestito dalla Biblioteca dei ragazzi[e] (coop. soc. Progetto Città) e dal Centro Servizi per le Famiglie Japigia Torre a mare (Fondazione Giovanni Paolo II onlus, coop. soc. Itaca e C.A.P.S.).