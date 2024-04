(AGENPARL) - Roma, 2 Aprile 2024

È la Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo

Gli assessori Pandolfi e Conti ricordano «l’importanza della cultura inclusiva e le necessità delle famiglie; urgenze alle quali è necessario rispondere, la Regione faccia la sua parte»

Pesaro aderisce alla Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (ONU), che ricorre oggi martedì 2 aprile, «per aumentare la consapevolezza sull’autismo e promuovere l’inclusione e la comprensione – spiegano Maria Rosa Conti, assessora con delega alla Salute e Luca Pandolfi, assessore alla Solidarietà e presidente del comitato dei sindaci dell’Ats1-. La Giornata è un’opportunità per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di garantire alle persone autistiche una vita piena e soddisfacente e richiamare l’attenzione sui diritti e sulle necessità delle famiglie». Per ricordarlo, il Comune tingerà di blu, colore simbolo dell’appuntamento, la fontana di piazza Matteotti e i portici di via San Francesco.

Pandolfi sottolinea «l’importanza della sensibilizzazione dei cittadini, la necessità di costruire una cultura sempre più inclusiva ma, allo stesso tempo, l’urgenza di interventi concreti rivolti alle famiglie e alle persone con disturbo dello spettro autistico. Sollecitiamo dunque la Regione a individuare le risorse per il bando per i residenti nel territorio dell’Ambito Territoriale Sociale 1, solitamente pubblicato tra marzo e aprile, che i tanti nuclei interessati sollecitano». Le risorse economiche, «che hanno assoluto bisogno di continuità», «andranno a integrarsi alle azioni a sostegno alle famiglie della provincia che, dal mese scorso, possono contare anche dei 600mila euro di servizi, interventi e attività co-progettati dal “welfare di comunità” dell’Ats1» conclude Pandolfi.

