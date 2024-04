(AGENPARL) - Roma, 2 Aprile 2024

Audizioni su autonomia differenziata – Mercoledì Marsilio e Zaia, giovedì

esperti – Diretta webtv

Mercoledì 3 aprile, alle ore 15, la Commissione Affari costituzionali della Camera

svolge l’audizione di Marco Marsilio, Presidente della Regione Abruzzo, Luca Zaia,

Presidente della Regione Veneto, Arno Kompatscher, coordinatore dei Presidenti

delle Regioni a statuto speciale (in videoconferenza), nell’ambito dell’esame del

disegno di legge, approvato dal Senato, recante “Disposizioni per l’attuazione

dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo

116, terzo comma, della Costituzione”.

Giovedì 4:

ore 16 Francesco Astone, professore di diritto civile presso l’Università degli studi

di Foggia; Lorenza Violini, professoressa di diritto costituzionale presso l’Università

Statale di Milano e Alfonso Celotto, professore di diritto costituzionale presso

l’Università “Roma Tre” di Roma (in videoconferenza);

ore 16.45 rappresentanti di Conftrasporto e Ance.

Gli appuntamenti vengono trasmessi in diretta webtv.

