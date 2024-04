(AGENPARL) - Roma, 1 Aprile 2024

UFFICIO STAMPA DEL PRESIDENTE

COMUNICATO STAMPA

RIETI, RIGHINI: «VILE GESTO CONTRO SEDE FDI.

MA NON CI FAREMO INTIMIDIRE»

Roma, 1 aprile 2024 – «Piena solidarietà a Fratelli d’Italia di Rieti e in particolare al coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, Paolo Trancassini e per l’atto intimidatorio nei confronti della sede di Fdi a Rieti. Un vile gesto che testimonia ancora una volta un pericoloso clima di intolleranza verso la nostra comunità, ma dal quale non ci faremo intimidire continuando, ancora con più forza e determinazione, nel cambiamento della Nazione e in particolare della nostra Regione. Auspico che i responsabili di simili gesti vengano al più presto individuati e puniti, perché la violenza, sotto ogni forma, sia bandita per sempre dal confronto politico”.

Lo dichiara l’assessore al Bilancio, alla Programmazione economica, all’Agricoltura e sovranità alimentare, alla Caccia e alla Pesca, ai Parchi e alle Foreste della Regione Lazio, Giancarlo Righini.