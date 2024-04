RIETI, PALAZZO: «GRAVE ATTO INTIMIDATORIO CONTRO SEDE FDI. SOLIDARIETA’ ALL’ONOREVOLE TRANCASSINI»

(AGENPARL) - Roma, 1 Aprile 2024

RIETI, PALAZZO: «ATTO INTIMIDATORIO CONTRO SEDE FDI:

SOLIDARIETA’ ALL’ONOREVOLE TRANCASSINI»

Roma, 1 aprile.2024 – «Esprimo tutta la mia solidarietà all’on. Paolo Trancassini in seguito al grave atto intimidatorio subito dalla sede di Fratelli d’Italia a Rieti.

Un gesto vile e vergognoso che, in seguito allo scoppio di un innesco rudimentale, ha provocato un incendio alla sede del partito.

Sono vicina all’on. Trancassini e auspico che quanto prima venga fatta chiarezza sulle responsabilità di questa grave azione che qualifica chi l’ha fatta e che certo non fermerà chi, come noi, intende continuare a fare politica tra la gente senza alimentare un clima di odio”.

Lo dichiara l’assessore al Turismo, all’Ambiente, alla Transizione Energetica e allo Sport della Regione Lazio, Elena Palazzo.