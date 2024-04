(AGENPARL) - Roma, 1 Aprile 2024

AGRICOLTURA, FINANZIATE TUTTE LE DOMANDE DEGLI APICOLTORI RELATIVE A BANDO OCM MIELE

Roma, 1 aprile 2024 – L’assessorato all’Agricoltura della Regione Lazio, in relazione al Bando OCM miele per l’anno apistico 2023/2024, ha approvato la determina con la quale si provvede ad una rimodulazione interna delle risorse assegnate dal MASAF al fine di finanziare tutte le domande ritenute ammissibili.

In totale, quindi, sono state finanziate 90 domande di aiuto per un importo di circa 450mila euro.

Nello specifico sono state sovvenzionate 6 domande di Università, Istituti di ricerca e Associazioni apistiche per circa 69.000 euro; 29 domande di apicoltori della provincia di Roma per circa 135.000 euro; 24 domande di apicoltori della provincia di Frosinone per circa 74.000 euro; 17 domande di apicoltori della provincia di Viterbo per circa 81.000 euro; 9 domande di apicoltori della provincia di Latina per circa 60.000 euro e 5 domande di apicoltori della provincia di Rieti per circa 26.000 euro.