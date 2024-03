(AGENPARL) - Roma, 30 Marzo 2024

(AGENPARL) – sab 30 marzo 2024 **Pasqua e Lunedì dell’Angelo, gli appuntamenti istituzionali del

presidente Giani**

/Scritto da Redazione, sabato 30 marzo 2024 alle 15:32/

Tradizionale scoppio del Carro nella domenica di Pasqua in piazza Duomo a

Firenze. Il presidente della Regione Eugenio Giani ha annunciato la sua

partecipazione a questo evento conosciuto in tutto il mondo per la sua

unicità e straordinarietà.

Il giorno successivo, lunedì dell’Angelo, il presidente Giani prenderà

parte a Signa ai festeggiamenti in onore della Beata Giovanna, una

ricorrenza che intreccia storia e religiosità.

To forward this message, please do not use the forward button of your