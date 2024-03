Fwd: C O M U N I C A T O S T A M P A – Al via “Vessilli”. Il prossimo 6 aprile lo storico gemellaggio tra gli Sbandieratori Cavensi e gli Sbandieratori di Arezzo.

(AGENPARL) - Roma, 30 Marzo 2024

> C O M U N I C A

T O S T A M P A

> AL VIA “_VESSILLI_”. IL PROSSIMO 6 APRILE LO

STORICO GEMELLAGGIO

> TRA GLI SBANDIERATORI CAVENSI E GLI

SBANDIERATORI DI AREZZO.

> Si terrà il prossimo 6 aprile

“_Vessilli_”, manifestazione storica ideata dall’Ente Sbandieratori

Cavensi-Città di Cava de’ Tirreni.

> Si tratterà di un incontro

storico-culturale tra gruppi di sbandieratori storici che porteranno e

condivideranno a Cava de’ Tirreni le loro storie ed esperienze.

> Ad

aprire la nuova rassegna saranno gli Sbandieratori di Arezzo.

L’associazione dal 1960 è un’organizzazione autonoma, rappresentativa

della Giostra del Saracino, che si propone di restituire l’arte del

“maneggiar l’insegna” nella sua forma più completa, restando fedele alla

tradizione militare ma senza dimenticare l’aspetto artistico e

coreografico.L’Associazione è particolarmente legata alla Giostra del

Saracino, rievocazione storica della Città di Arezzo, alla quale prende

parte in occasione delle due edizioni annuali, oltre ad esibirsi in

manifestazioni culturali, ricreative e folkloristiche in Italia e nel

mondo durante tutto l’anno. Gli Sbandieratori di Arezzo torneranno a

Cava de’ Tirreni cinquantacinque anni dopo la prima volta, avendo

partecipato ai Festeggiamenti in onore del Santissimo Sacramento del

1969 e del 1970.

> Prenderanno parte a “_Vessilli_”, oltre agli

Sbandieratori di Arezzo, il gruppo storico dell’Ente Sbandieratori

Cavensi-Città di Cava de’ Tirreni ed il Corteo storico “Borgo

Scacciaventi-Croce”.

> La manifestazione si articolerà in due

distinti momenti.

> Alle ore 11.00 al Palazzo di Città si avrà il

saluto dell’Amministrazione comunale al Gruppo Sbandieratori di Arezzo.

All’incontro denominato “Quando gli sbandieratori arrivarono a Cava.

Cinquantacinque anni dopo” interverranno, oltre ai presidenti dei due

gruppi sbandieratori, Domenico Burza per l’Ente Sbandieratori Cavensi, e

Giovanni Bonacci, per gli Sbandieratori di Arezzo, il Sindaco di Cava

de’ Tirreni, Vincenzo Servalli, la Presidente della Federazione italiana

sbandieratori, Antonella Palumbo, il Presidente dell’Ente Montecastello,

Mario Sparano, ed il Presidente dell’Associazione Trombonieri

Sbandieratori e Cavalieri di Cava de’ Tirreni, Paolo Apicella.

All’incontro seguirà la sottoscrizione dello storico patto di amicizia e

di gemellaggio tra gli Sbandieratori di Arezzo e gli Sbandieratori

Cavensi.

> Alle ore 19.30, nei giardini del Complesso monumentale di

San Giovanni, i due gruppi si esibiranno. Al termine, gli stessi

proseguiranno in corteo lungo il Corso Umberto I fino al ritorno

all’altezza di Piazza San Francesco.

> La manifestazione è il primo

passo verso la realizzazione di una rete di gemellaggi,che porteranno

Cava de’ Tirreni a potersi ergere “Capitale del folklore”,ed a

veicolare, attraverso collaborazioni e sinergie associative, il folklore

italiano in tutto il mondo .Il gemellaggio con Arezzo rappresenta il

primo passo verso un ” futuro comune”,in cui storia,tradizioni,folklore

ed associazionismo si fondono,senza mai dimenticare il passato, perché

è dal passato che si scrive e si riscrive il futuro.