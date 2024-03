0330 CADIMARE

(AGENPARL) - Roma, 30 Marzo 2024

Cadimare, acceso il nuovo impianto di illuminazione dello skyline di via Marina

30 marzo 2024 – Nella giornata di ieri, venerdì 29 marzo, alle ore 19.30 è stato acceso il nuovo impianto di illuminazione dello skyline di via Marina a Cadimare. Un intervento realizzato per mettere in evidenza il paesaggio naturalistico dell’unico borgo con affaccio al mare della città, al fine di sottolineare in modo complessivo come le sue architetture costituiscano uno tra i segni più iconici della Spezia. Questa iniziativa rende visibile al tramonto la skyline del profilo urbano fronte mare, a similitudine di quanto già realizzato in altri borghi del levante del Golfo.