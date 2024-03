(AGENPARL) - Roma, 29 Marzo 2024

(AGENPARL) – ven 29 marzo 2024 **Screening per il tumore alla prostata, la Regione affida il progetto ad

Ispro**

/Scritto da Walter Fortini, venerdì 29 marzo 2024 alle 15:30/

E’ partito da quasi due mesi oramai, dal 1 febbraio scorso, e durerà due

anni il progetto che servirà a misurare i benefici di programmi

alternativi di screening per il tumore alla prostata e dunque la loro

efficacia nel ridurre l’uso di test del Psa nel sangue, marcatore fino ad

oggi insostituibile nell’indagine di questa patologia.

La Regione Toscana nei mesi scorsi si era aggiudicata mezzo milione di

euro, grazie ad un bando nazionale del Ministero della salute e con una

recente delibera, proposta dall’assessore al diritto alla salute Simone

Bezzini, queste risorse sono state assegnate ad Ispro, l’istituto per lo

studio, la prevenzione e la rete oncologica, per mettere a terra le

attività del progetto, che coinvolge anche unità operative individuate

dalle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Puglia e dalla Asl

Toscana Centro.

Si partirà dal monitoraggio dell’uso del Psa come test di screening nella

popolazione maschile attraverso sondaggi e domande specifiche, coinvolgendo

le sorveglianze di popolazione attive in Toscana. Parallelamente saranno

analizzati i dati sanitari di alcune Asl, per comprendere l’età in cui

viene raccomandato il Psa, le modalità di prescrizione, le soglie di

ripetizioni e di positività in modo da elaborare una serie di statistiche.

Il progetto ovviamente contribuirà anche a riordinare i percorsi di

diagnosi precoce, facendo una ricognizione dei progetti attivi e dei

programmi che esistono in Italia.

Oncologi, urologi, esperti di sanità pubblica ma anche cittadini e

rappresentanti di pazienti saranno coinvolti in un forum per discutere

dell’impatto organizzativo della nuova organizzazione e i pro e contro di

vari modelli per accrescere l’appropriatezza dei percorsi.

“La prevenzione oncologica è uno dei punti cardine del sistema sanitario

pubblico toscano, un ambito in cui la Regione ha acquisito importanti