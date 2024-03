Provincia di Rimini/PRONTE LE NUOVE AULE PER GLI STUDENTI DEL LICEO SCIENTIFICO EINSTEIN

(AGENPARL) - Roma, 29 Marzo 2024

(AGENPARL) – ven 29 marzo 2024 COMPLETATI I LAVORI DI CONVERSIONE AD USO SCOLASTICO DELL’EX SEDE INPDAP

PRONTE LE NUOVE AULE PER GLI STUDENTI DEL LICEO SCIENTIFICO EINSTEIN

Mercoledì 3 aprila, al rientro dalle vacanze pasquali, circa 275 studenti del Liceo Scientifico Einstein di Rimini entreranno nelle undici aule scolastiche realizzate dalla Provincia di Rimini nell’immobile della ex sede INPDAP in via C. A. Dalla Chiesa n. 34.

Nello scorso mese di settembre, la Provincia di Rimini è entrata in possesso dell’immobile della ex sede INPDAP di Rimini con un contratto di locazione, permettendo al Servizio Facility Management di avviare tutte le procedure e i lavori necessari a realizzare le undici aule scolastiche e garantire i requisiti per ottenere le autorizzazioni di norma. Le 11 aule sono destinate, nell’immediato, ad ospitare gli studenti del Liceo “Einstein”, la cui sede principale è parzialmente interessata dai lavori di adeguamento sismico, precisamente dei corpi tecnici B ed E, intervento finanziato con fondi PNRR (negli anni precedenti erano stati adeguati i corpi A e C). L’investimento è giustificato anche dalla futura necessità di ospitare classi di altri istituti scolastici che saranno interessati da analoghi lavori di adeguamento sismico.