Pasqua 2024, a Cecina i cappellini dell’Avo donati ai neonati del Punto Nascita

CECINA, 29 marzo 2024 – L’Associazione Volontari Ospedalieri (Avo) di Cecina hanno fatto visita al Reparto di Pediatria e Ostetricia dell’ospedale

di Cecina per consegnare i cappellini primaverili fatti a mano dalle loro associate che saranno donati ai neonati di questi giorni.

A tutti i volontari dell’associazione il ringraziamento da parte del personale del reparto e della direzione ospedaliera per il sostegno e

l’affetto dimostrato in ogni occasione.

In foto il personale del reparto e i cappellini donati.

(Pierpaolo Poggianti)

