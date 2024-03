Cs chiusura tratto via Mottola e foto jpg piantina

(AGENPARL) - Roma, 29 Marzo 2024

Provincia di Taranto

COMUNICATO STAMPA

Martina Franca, 29 marzo 2024

Da martedì 2 a lunedì 8 aprile chiusura temporanea del tratto

di via Mottola fra piazza Pagano e via Quasimodo

Da martedì 2 a lunedì 8 aprile – e comunque per il tempo strettamente necessario per effettuare i

lavori – sarà chiuso al transito veicolare e al passaggio pedonale il tratto di strada compreso fra

piazza Mario Pagano e via Salvatore Quasimodo. Lo dispone l’ordinanza dirigenziale della Polizia

Locale n. 206 del 19 marzo 2024.

La chiusura temporanea del tratto di strada si rende necessaria per consentire l’esecuzione in

sicurezza di interventi che rientrano nella più ampia opera di riqualificazione di piazza Pagano.

Veicoli e pedoni dovranno seguire percorsi alternativi indicati dalla segnaletica posta in loco dalla

ditta che esegue i lavori.

