[Comune Palermo] Case popolari danneggiate dagli incendi – Dichiarazione Chinnici (Lavoriamo per Palermo)

(AGENPARL) - Roma, 29 Marzo 2024

(AGENPARL) – ven 29 marzo 2024 “Il Comune di Palermo interverrà per riparare i danni provocati dagli

incendi dello scorso luglio a numerosi alloggi popolari, partendo da Borgo

Nuovo: una risposta concreta per aiutare tante famiglie in difficoltà.

Un impegno preso dall’amministrazione del sindaco Roberto Lagalla e

mantenuto grazie al lavoro dell’assessore Totò Orlando e degli uffici: con

l’accordo quadro da 5 milioni di euro si potranno risanare centinaia di

alloggi, tra cui anche quelli danneggiate dagli incendi, con manutenzioni

mirate anche all’eliminazione delle barriere architettoniche.

Finalmente, dopo anni, il Comune torna a occuparsi dell’edilizia

residenziale pubblica”.

Lo dichiara il capogruppo di Lavoriamo per Palermo in consiglio comunale,

Dario Chinnici.

Giovanni Gaudesi

Ufficio Stampa

Comune di Palermo