[Comune Palermo] Al centro per l’impiego uno sportello per le persone fragili – Dichiarazione Garante per i diritti delle persone con disabilità

(AGENPARL) - Roma, 29 Marzo 2024

(AGENPARL) – ven 29 marzo 2024 “Esprimo grande apprezzamento per l’apertura, a partire dal 22 aprile, di

uno sportello dedicato, anche alle persone con disabilità, presso il Centro

per l’impiego di Via Praga a Palermo.

Lo sportello, aperto il lunedì dalle ore 9 alle 13 e il mercoledì dalle ore

9 alle 13 e dalle ore 15 alle ore 17, ha lo scopo di fornire un

orientamento specialistico volto ad individuare le competenze e le

professionalità di ciascuno per favorire l’inserimento corretto nel mondo

del lavoro, con particolare attenzione a persone che vivono situazioni

fragilità, comprese le persone con disabilità.

Va nella direzione della reale inclusione anche la traduzione in braille

delle regole operative per iscriversi alle liste di collocamento.

Un grande grazie a tutti coloro che hanno contribuito a realizzare tutto

questo.

Se ognuno fa qualcosa insieme si può fare molto.

Palermo inclusiva è un sogno realizzabile”.

Lo dichiara il Garante per i diritti delle persone con disabilità,

Pasquale Di Maggio.

Giovanni Gaudesi

Ufficio Stampa

Comune di Palermo