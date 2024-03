(AGENPARL) - Roma, 29 Marzo 2024

(AGENPARL) – ven 29 marzo 2024 AGRICOLTURA – AGROALIMENTARE

Il Presidente Acli Terra e Caa Acli insignito ambasciatore del Made in

Italy per la promozione etica internazionale dell’agricoltura italiana

da DocItaly

_Tavoletta: “Per noi sempre al centro lavoratrici e lavoratori in una

visione internazionale e di alta qualità del nostro agroalimentare” _

IL PRESIDENTE NAZIONALE NICOLA TAVOLETTA è stato insignito da DocItaly

del titolo onorario di Ambasciatore del Made in Italy in una cerimonia a

Roma, svolta nella prestigiosa sala della Protomoteca, in Campidoglio.

In particolare, è stato riconosciuto l’impegno internazionale del

Presidente per la promozione etica dell’agricoltura italiana.

Acli Terra e il CAA ACLI Srl si CONGRATULANO CON IL PRESIDENTE PER

QUESTO IMPORTANTE RICONOSCIMENTO.

Tavoletta ha quindi dichiarato: “la missione di Acli Terra è

rappresentare e sostenere il lavoro delle donne e degli uomini in

agricoltura e nelle marinerie, anche perché è il vero valore aggiunto

del Made in Italy, molto più dei prodotti naturali. La nostra

associazione cura le lavoratrici e i lavoratori per tutelare e

migliorare i talenti e le competenze, considerandoli prima di tutto

nell’integrità della personalità e successivamente nelle prestazioni. Il

nostro prodotto è eccellente perché personalizzato da storie di

comunità.

Sottolineo – AGGIUNGE TAVOLETTA – che il Caa Acli, il nostro Centro di

Assistenza Agricola, è il braccio operativo nell’affiancare gli

agricoltori non solo tecnicamente, ma anche idealmente. Insomma, per noi

sono sempre al centro le lavoratrici e i lavoratori per una visione

internazionale e di alta qualità del nostro sistema agroalimentare”.

Il Presidente, durante la premiazione, ha dato appuntamento ad ORBETELLO

(GROSSETO) il prossimo 6 APRILE, dove in laguna si svolgerà un EVENTO

EUROPEO per promuovere i PRODOTTI DI AZIENDE DELLA RETE ACLI TERRA

provenienti da diverse regioni del nostro Paese.

____________________

ROBERTO PAGANO

Ufficio stampa ACLI TERRA – presidenza nazionale

http://www.acliterra.it [1]

Links:

——

[1] http://www.acliterra.it/