RICHIESTA ACCREDITO STAMPA KUM!

(AGENPARL) - Roma, 28 Marzo 2024

(AGENPARL) – gio 28 marzo 2024 [cid:1c7781df-639c-4093-be9b-5e1dfcf0122f]

Gentili redazioni,

dal 5 al 7 aprile Pesaro accoglie l’ottava edizione di KUM! Festival.

nome, cognome, testata di riferimento, ruolo, mail e cellulare + evento specifico per cui si richiede l’accredito.

Nell’oggetto scrivere: ACCREDITO STAMPA KUM!

Per eventuali richieste che dovessero giungere senza indicazione degli eventi oppure oltre i termini, verrà fornito in ogni caso

il pass stampa ma non sarà assicurato il posto a sedere in alcuni eventi.

Pesaro, 28 marzo 2024

[PESARO 2024 – Capitale italiana della cultura.]