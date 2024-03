Rapina Ufficio Postale Lotzorai.

(AGENPARL) - Roma, 28 Marzo 2024

gio 28 marzo 2024

Comando Provinciale di Nuoro

Nuoro, 28 marzo 2024

COMUNICATO STAMPA

Compagnia di Lanusei:

LOTZORAI: rapina all’ufficio postale di Via Roma

In data odierna, alle ore 13 circa, i Carabinieri della Compagnia di Lanusei sono intervenuti presso l’ufficio postale di Lotzorai per una rapina perpetrata da due soggetti allo stato ignoti, i quali, armati di pistola, hanno minacciato il direttore ed un’impiegata facendosi consegnare la somma di 800 euro circa. I due, con il volto travisato da passamontagna e con indosso abiti di colore scuro, si dileguavano a piedi per le vie del centro abitato. In corso indagini per risalire all’identità dei responsabili.