Opportunità per imprese e startup, al via la collaborazione tra Qualitas e KforB: workshop di presentazione a Innovation Village

*Opportunità per imprese e startup, al via la collaborazione tra Qualitas e

KforB*

*Supporto a processi tecnologici, individuazione di opportunità da bandi,

consulenza amministrativa tra i punti salienti. A Innovation Village un

workshop di presentazione*

Offrire attività di consulenza e supporto a processi di Ricerca&Sviluppo,

Trasferimento Tecnologico, promozione e sviluppo di imprese e startup,

individuando strumenti e opportunità finanziarie derivanti da bandi e

provvedimenti regionali e nazionali, ma anche offrendo verifiche di

fattibilità su progetti, assistenza alla gestione manageriale e consulenza

amministrativa per la rendicontazione dei progetti.

*È ufficiale la partecipazione di Qualitas alla fiera Innovation Village

che rappresenta il primo passo della collaborazione tra le due realtà.*

Qualitas dal 1986 è il partner principale per le aziende del settore

manifatturiero, in grado di ottimizzare la produzione e la logistica

migliorandone i risultati grazie alla *suite NET@PRO*, software che

gestisce a 360 gradi le operazioni secondo i principi di Industria 4.0 e

5.0, integrando in un’unica piattaforma le funzionalità per la gestione

operativa (MES, Tracciabilità, Gestione Qualità, Manutenzione, Magazzino) e

la programmazione e pianificazione della produzione. Ha sede a Vicenza ed è

presente in Italia con una filiale a Napoli, una a Foligno ed un’unità

operativa a Taranto.

Knowledge for Business, costituita a febbraio 2013, sede a Napoli, è la

società che produce e organizza il network “Innovation Village”,

specializzata su processi di innovazione, con esperienza nella

comunicazione integrata, nella progettazione e gestione di progetti di

Ricerca&Sviluppo e di internazionalizzazione, nel supporto alla creazione

di imprese e nel trasferimento tecnologico, oltre che nell’applicazione di

tecnologie digitali in diversi contesti. Nell’ambito dell’accordo, KforB

offrirà anche servizi di consulenza tecnologica e supporto al trasferimento

di innovazioni nei campi di propria competenza, anche avvalendosi della

qualificata rete di referee tecnologici della società partecipata TecUp.

*Luigi Cristiano *Responsabile della filiale di Napoli di Qualitas “Forti

di un’esperienza trentennale nel settore nella digitalizzazione di fabbrica,

*dal 2021 abbiamo aperto una filiale a Napoli con lo specifico obiettivo

di rafforzare i rapporti con i clienti già attivi e di allargare il

perimetro di azione mantenendo un focus specifico sulle regioni del centro

sud anche attraverso collaborazioni strategiche con Università, ITS del

territorio ed enti di formazione. Inoltre la filiale sta crescendo, ogni

giorno assumiamo giovani talenti e ci impegniamo in progetti di formazione

per le future generazioni.*

*Massimo Bracale*, amministratore KforB, afferma: *“Si tratta di

un’importante collaborazione, che interesserà imprese e startup di tutta

Italia, con particolare riferimento al Mezzogiorno. Siamo felici, inoltre,

della presenza di Qualitas alla prossima edizione di Innovation Village, in

programma a Napoli, nella sede di Villa Doria d’Angri, l’8 e 9 maggio.

Qualitas terrà un workshop il 9 maggio in collaborazione con Ernst &Young

ed EIA, dedicato all’importanza dell’utilizzo di *strumenti specifici per

l’analisi e la gestione dei costi in ottica *sostenibilità e 5.0 e con

l’occasione si parlerà anche di incentivi disponibili per il Mezzogiorno”.*

Link per registrarsi all’evento a Innovation Village:

https://innovation-village-2024.sharevent.it/it-IT/sessions/39464

Marco Caiazzo