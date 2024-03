(AGENPARL) - Roma, 28 Marzo 2024

(AGENPARL) – gio 28 marzo 2024 Comando Provinciale Carabinieri Palermo

COMUNICATO STAMPA

Palermo, 28 marzo 2024

MISILMERI – CARABINIERI ARRESTANO 3 GIOVANI

I Carabinieri della Compagnia Carabinieri di Misilmeri hanno intensificato le attività di prevenzione e

contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, in risposta alle segnalazioni di cittadini e residenti, che

indicavano il consumo di droga al dettaglio di alcuni giovani in prossimità della piazza principale del paese

ove, soprattutto nel finesettimana, si concentra la movida cittadina per la presenza di alcuni locali.

Solo nell’ultimo periodo infatti, le attività di controllo hanno consentito di sequestrare circa 100 grammi tra

cocaina, hashish e marijuana, di denunciare 3 persone all’Autorità Giudiziaria per il reato di “detenzione di

sostanze stupefacenti ai fini di spaccio” e di segnalare all’Autorità prefettizia 9 assuntori.

I militari hanno tratto in arresto 2 giovani misilmeresi, un incensurato di 27 anni e uno di 32 già noto alle

forze dell’ordine, ritenuti responsabili rispettivamente della detenzione ai fini di spaccio e della cessione di

sostanze stupefacenti.

Il primo veniva sorpreso dai militari in possesso di 3 dosi di hashish, pronte per la vendita, e denaro contante

ritenuto frutto di precedenti cessioni, in un vicolo adiacente a Piazza Comitato 1860. I controlli venivano

estesi anche all’abitazione, ove i carabinieri sequestravano un bilancino di precisione e altro materiale

utilizzato per il confezionamento della sostanza.

Il secondo, invece, veniva sorpreso nell’atto di cedere quattro lamelle di hashish ad un acquirente, in cambio

di denaro contante, nonostante fosse stato avvisato della presenza dei militari da un 22enne di Misilmeri, già

noto alle forze dell’ordine.

Anche per quest’ultimo sono scattate le manette. Infatti, il giovane tentava prima di sottrarsi al controllo

reagendo contro i militari con minacce e opponendo resistenza, per poi essere fermato ed accompagnato in

caserma.

I tre giovani, su disposizione del Pubblico Ministero, venivano sottoposti agli arresti domiciliari in attesa

dell’udienza di convalida.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Termini Imerese ha convalidato gli arresti.

È doveroso rilevare che gli odierni indagati sono, allo stato, solamente indiziati di delitto, seppur gravemente, e

che la loro posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo

a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio al principio

costituzionale della presunzione di non colpevolezza.