IL COMUNE COMUNICA – Corteo Storico di San Nicola 2024: 6 operatori in risposta all’indagine di mercato per l’affidamento dei servizi di ideazione e organizzazione dell’evento. Eentro l’8 aprile le istanze di partecipazione

(AGENPARL) - Roma, 28 Marzo 2024

(AGENPARL) – gio 28 marzo 2024 CORTEO STORICO DI SAN NICOLA 2024

6 OPERATORI IN RISPOSTA ALL’INDAGINE DI MERCATO

PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI IDEAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL’EVENTOENTRO L’8 APRILE LE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE

La ripartizione Culture e Turismo rende noto che, ad esito dell’indagine di mercato finalizzata all’acquisizione della disponibilità a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di ideazione, progettazione, realizzazione, organizzazione, allestimento complessivo e gestione integrata del Corteo Storico di San Nicola – edizione 2024 (D.D. n. 3492/2024), in data odierna è stata pubblicata sul portale MePa (www.acquistinretepa.it) la RDO – Richiesta d’offerta con inviti in favore dei 6 operatori economici che hanno manifestato interesse in risposta all’avviso di indagine.

I succitati operatori avranno tempo fino alle ore 12 del prossimo 8 aprile per presentare le istanze di partecipazione.