IL COMUNE COMUNICA – consegnato oggi il primo cantiere del parco marino Costa Sud. Decaro “Costasud è la vera sfida del futuro della città di Bari. Orgoglioso di farne parte”

(AGENPARL) - Roma, 28 Marzo 2024

(AGENPARL) – gio 28 marzo 2024 OGGI LA CONSEGNA DEL CANTIERE DEL PRIMO LOTTO DI COSTA SUD

IL LOTTO N.2 “PARCO COSTIERO TORRE QUETTA”

DECARO: “DA UNA PAGINA DEL LIBRO DEI SOGNI AD UNA PAGIAN DELLA STORIA DI BARI. COSTA SUD È LA VERA SFIDA DEL FUTURO DELLA CITTÀ. ORGLIOSO DI ESSERNE PARTE”

Questa mattina, a Palazzo di Città, alla presenza del sindaco Antonio Decaro e del direttore della ripartizione Urbanistica Pompeo Colacicco si è proceduto alla consegna ufficiale del cantiere del primo lotto di Costa Sud, il lotto n. 2 all’impresa aggiudicataria dell’appalto, il Consorzio Valori scarl. All’incontro hanno partecipato l’ingegner Framcesco Lenoci del Consorzio Valori e l’architetto Gianluigi Sylos Labini, direttore dei lavori e componente del raggruppamento di progettazione che vanta oltre trenta progettisti.

“Era il 20 aprile del 2014, quando durante era la mia prima campagna elettorale da sindaco, annunciai per la prima volta alla città che nella zona sud di Bari, da pane e pomodoro a San Giorgio, avremmo realizzato un grande parco marino, lungo 6 km, che finalmente ci avrebbe permesso di lasciarci per sempre alle spalle il degrado, fisico ma anche sociale, che per decenni ha caratterizzato quella zona di Bari – spiega il sindaco Antonio Decaro -. Avevamo preso degli impegni: in cinque anni completare la progettazione e in dieci anni avviare i lavori. Oggi, sono felice di poter dire che dopo 9 anni, 11 mesi e 8 giorni stiamo mantenendo quell’impegno. Consegniamo formalmente il primo cantiere di uno dei sei lotti del grande progetto di Costa Sud. Questo significa che partono i lavori concretamente e che diamo inizio a quella che è la vera sfida della città di Bari.

Questo progetto è il risultato di un piano urbanistico esecutivo che interviene su di un area di 938 ettari di superficie che vede la presenza di oltre 27 mila abitanti, tra i quartieri di Japigia, Madonnella, Sant’Anna e San Giorgio. Una pianificazione urbanistica senza precedenti nella città di Bari che ha eliminato tutte le volumetrie lungo la costa e ridotto del 50% quelle complessive con una riduzione del consumo di suolo di oltre il 60%. Ma il potenziale di questa operazione è molto più ampio perché non solo migliorerà la qualità ambientale dei luoghi, la vita dei baresi ma renderà la nostra città più attrattiva dal punto di vista turistico ed economico. In questa grande aree ci saranno nuove spiagge, aree attrezzate, aree per lo sport, piste ciclabili, nuove zone completamente deimpermeabilizzate e rinaturalizzate con migliaia di alberi nel rispetto della vegetazione esistente. L’attuale strada diventerà una corsia ciclopedonale, mentre una semi carreggiata per il trasporto pubblico sarà realizzata dove oggi ancora insistono i binari che finalmente RFI sta spostando nell’ambito del progetto del Nodo ferroviario sud. Nella zona interna invece, dal mare guardando verso Japigia, ci sarà spazio per piccole attività economiche, orti sociali, la riqualificazione della lama valenzano, e una nuova connessione tra i quartieri a partire dalla rigenerazione dell’esistente.

Non è stato semplice, ci sono voluti 10 anni di lavoro, un concorso di progettazione, tante procedure, le gare, la variante urbanistica, gli espropri, fino ad arrivare all’apertura dei cantieri di questi giorni. Dieci anni fa mi dicevano che era solo una delle tante pagine di un libro di sogni. E invece qui oggi stiamo scrivendo, nero su bianco, una pagina di storia della città di Bari.

Voglio, infine, ricordare che il Parco costiero Costa sud è uno dei quattordici progetti bandiera finanziati dal ministero della Cultura nell’ambito del fondo complementare del PNRR con un totale di 75 milioni di euro. Quando mi dicevano di essere un sognatore, io ho sempre risposto: se possiamo sognarlo, possiamo farlo!”

“Questo è il primo passo concreto – quelli amministrativi sono stati lunghi e complessi – dell’esecuzione del piano Costa sud – ha proseguito Pompeo Colacicco -. Oggi finalmente arriviamo alla consegna dei lavori: abbiamo già fatto un primo cronoprogramma con gli esecutori delle opere e abbiamo fiducia di poterle completare nei termini dei disciplinari, molto ambiziosi, che ci ha imposto il Ministero finanziatore.

Si tratta di un progetto di grandissima qualità e di ampio respiro che ha un’anima fortemente ambientalista, di recupero del verde e della fascia costiera.

Sono certo che sarà il primo passo per dare il via all’intera urbanizzazione secondaria del Piano urbanistico di costa Sud che è stato al centro degli impegni della ripartizione Urbanistica negli ultimi due anni anche grazie agli operatori, impegnati nella progettazione sia dell’urbanizzazione sia dell’intero piano, dei cui risultati non posso che essere ampiamente soddisfatto.

Mi auguro che le opere continuino secondo il programma condiviso all’inizio, e che fin qui abbiamo rispettato, e confido che a breve procederemo alla consegna almeno degli altri tre lotti; gli ultimi due – quelli di Punta Perotti e Torre Carnosa – richiederanno forse un po’ più di tempo perché vicende secondarie ma importanti impongono maggior cautela nella gestione delle procedure.

Per quanto riguarda le tempistiche di esecuzione, partono da oggi i 730 giorni previsti per realizzare l’opera. Al momento guardiamo al 31 dicembre 2026 come termine ultimo per la conclusione dei lavori. A brevissimo avvieremo anche il lotto 6, che comprende le aree intorno al Bellavista: aspettiamo la conclusione dell’attività di verifica, l’appaltatore si è reso disponibile a consegnare le opere non appena si saranno verificate tutte le condizioni.,

Per il lotto 4 e il lotto 5, invece, stiamo completando la fase di verifica della progettazione ma siamo ragionevolmente convinti che entro trenta giorni concluderemo anche quelle attività”.

“È un grande onore per me partecipare a questa operazione – ha dichiarato Gianluigi Sylos Labini – che ritengo un’operazione di bonifica e di grande rilievo per l’interconnessione della città in un’area in cui la ferrovia creava una separazione netta tra due territori che avevano il diritto di essere vissuti contestualmente. Questa straordinaria operazione cambierà il volto della città in quell’area, determinando grandi vantaggi.

Oltre che progettista sono direttore dei lavori, un impegno importante per arrivare a una qualità che sia proporzionata all’impegno finanziario che il programma ha messo a disposizione per le aree interessate.