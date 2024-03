SCHIBONI: «UN DOLORE PROFONDO PER LA SCOMPARSA DI VALENTINA PATERNA»

(AGENPARL) - Roma, 27 Marzo 2024

SCHIBONI: «UN DOLORE PROFONDO PER LA SCOMPARSA

DEL CONSIGLIERE REGIONALE VALENTINA PATERNA»

Roma, 27 marzo 2024 – «Sono profondamente addolorato per la scomparsa del consigliere regionale Valentina Paterna. La politica ha perso una donna delle istituzioni che ha sempre posto il bene della collettività al di sopra di qualsiasi ambizione. Ho conosciuto Valentina in consiglio regionale ed ho avuto modo di apprezzare la sua passione, la sua determinazione, il suo senso del dovere. Alla sua famiglia le mie sincere condoglianze nella certezza che Valentina resterà per tutti coloro che hanno avuto l’onore di conoscerla un esempio di vita e di buona politica». Così l’assessore regionale del Lazio al Lavoro, Scuola, Formazione, Ricerca, Merito, Giuseppe Schiboni.