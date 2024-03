(AGENPARL) - Roma, 27 Marzo 2024

mer 27 marzo 2024 COMUNICATO STAMPA

ROMA, DE SANTIS (CIVICA RAGGI): “ANAGRAFE E STATO CIVILE IN TILT DA DIVERSI GIORNI”

Roma, 27 marzo 2024 – “Oggi l’ennesima giornata nera per i dipendenti dei servizi anagrafici di Roma Capitale e per i cittadini che necessitano di usufruire del servizio.

Da giorni risulta quasi impossibile ottenere qualsiasi tipo di estratto di stato civile e, anche nella giornata odierna, il sistema gestionale in uso ai dipendenti non sta consentendo loro di lavorare al rilascio delle carte d’identità, con la conseguenza di far saltare gli appuntamenti presi dai cittadini anche molti mesi fa.

Grosse criticità e rallentamenti riguarderebbero anche gli atti di pubblicazione dei matrimoni e le registrazioni delle unioni di fatto che, peraltro, dovrebbero essere effettuate entro due giorni dalla richiesta.

A questo punto è necessario e urgente procedere con l’immediata indentificazione dei problemi e la celere risoluzione degli stessi.

Non si tratta di esaminare semplicemente le criticità odierne, ma di analizzare a fondo un’infrastruttura tecnologica che fa acqua da tutte le parti e che rende un vero e proprio calvario tanto il lavoro dei dipendenti quanto la fruizione del servizio da parte del cittadino.

Un declino, questo, che non può assolutamente proseguire nell’indifferenza. L’Amministrazione Gualtieri accenda un faro e intervenga subito”.

Lo dichiara, in una nota, l’ex assessore al Personale e capogruppo della Lista Civica Virginia Raggi in Assemblea Capitolina Antonio De Santis .

