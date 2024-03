(AGENPARL) - Roma, 27 Marzo 2024

(AGENPARL) – mer 27 marzo 2024 Votato all’unanimità il primo Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche del Comune

Pesaro ha il suo PEBA; Perugini: «Cambio di passo epocale, ora al lavoro per una Capitale dell’accessibilità»

Il Presidente del consiglio comunale presenta le funzioni dello strumento di programmazione e lancia un monito: «G

li interventi dovranno essere spalmati su più voci di bilancio e condivisi tra uffici e assessorati perché il PEBA è di e per tutti»

L’applauso orgoglioso dell’emiciclo ha dato lunedì il benvenuto al PEBA del Comune di Pesaro, il Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche, presentato all’assise dal presidente del Consiglio comunale che ha detto: «Quella di oggi è una tappa che mi emoziona, che segna un cambio di passo epocale per il nostro Comune – ha spiegato Marco Perugini, che nell’agosto 2021 aveva ricevuto dal sindaco Matteo Ricci, la delega alla realizzazione dello strumento di programmazione – e che porta a compimento la prima fase di questo progetto ampio, condiviso e concreto scelto per fare di Pesaro, una città, o meglio una Capitale, dell’accessibilità».