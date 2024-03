(AGENPARL) - Roma, 27 Marzo 2024

(AGENPARL) – mer 27 marzo 2024 Liguria /Camogli: proseguono i lavori finalizzati alla riapertura del

Castello Della Dragonara

Nuova scala di accesso dopo la mareggiata

Proseguono i lavori finalizzati alla riapertura del Castello Della

Dragonara, la cui scala era parzialmente crollata a seguito della

mareggiata dell’inizio di novembre.

Allo stato attuale sono già state posizionate le reti di protezione

per il rinforzo del versante roccioso a valle della scala (si stanno

predisponendo le chiodature in roccia per il fissaggio della rete),

mentre, per quanto riguarda la scala, sono state posizionate le “dime”

provvisorie per il tracciamento della struttura vera e propria della

medesima.

Posizionate le dime, sarà possibile inserire i profili portanti in

roccia (che risultano già in sito) e produrre la struttura metallica

vera e propria della scala, che sarà nell’immediato seguito posata in

sito a completamento delle opere.

Comune di Camogli