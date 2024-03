I: Cervia-La Salina Camillone si prepara alla ripartenza grazie al contributo di FAI e Intesa Sanpaolo per “I Luoghi del Cuore”

(AGENPARL) - Roma, 27 Marzo 2024

27 marzo 2024 La Salina Camillone si prepara alla ripartenza

Al via il progetto di restyling e valorizzazione dell’Antica Salina Camillone che ne consentirà

la ripartenza dopo l’alluvione dello scorso anno, reso possibile grazie al contributo di FAI e

Intesa Sanpaolo per “I Luoghi del Cuore”

Cervia, 27 marzo 2024. È in avvio il progetto “Restyling dell’area di visita della Salina Camillone”

presentato al Bando “I Luoghi del Cuore” nel 2023 e che sarà realizzato grazie al contributo messo a

disposizione da FAI e Intesa Sanpaolo e al cofinanziamento del Gruppo culturale Civiltà salinara.

Grazie al voto di 9.333 persone all’undicesimo censimento “I Luoghi del Cuore” nel 2022, l’Antica Salina

Camillone si è posizionata al 24° posto nella classifica nazionale, ottenendo la possibilità di partecipare al

bando che il FAI lancia dopo ogni censimento, mettendo a disposizione dei luoghi più virtuosi una serie di

contributi economici. Il progetto di valorizzazione, presentato dal Gruppo culturale Civiltà Salinara, si

concentrerà sulla sistemazione dell’area di accoglienza della salina di Cervia, rendendola più

confortevole e più sicura per il pubblico; è prevista infatti l’installazione di una staccionata di

contenimento a protezione del pubblico lungo il canale che scorre vicino alla salina, il posizionamento di

nuove panchine in legno, la realizzazione di un pannello informativo che aiuterà il pubblico nella

comprensione del luogo e della sua importanza per Cervia nei secoli, oltre alla realizzazione degli attrezzi

tradizionali in legno, che vengono ancora oggi utilizzati dai volontari del Gruppo per la produzione del

sale.

Coltivata dal Gruppo culturale Civiltà salinara, l’Antica Salina Camillone produce il sale ancora come un

tempo, con l’antico sistema della raccolta giornaliera, metodo introdotto con grande probabilità dagli

arabi nel IX sec. La storica salina è ultimo fondo salifero artigianale dalla struttura originaria nonché

sezione all’aperto di MUSA Museo del Sale di Cervia. A mantenere viva e attiva la salina artigianale sono

oggi i volontari del Gruppo culturale Civiltà salinara che conservano i “saperi” della produzione con

l’antico sistema artigianale. Per la sua sopravvivenza e per mantenere attiva la sua funzionalità, la salina

necessitava di una serie di interventi di cura e riqualificazione resi ancor più urgenti a seguito

dell’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna nel maggio 2023.

L’area della Salina Camillone, dove si trova anche un capanno per il riparo dei tradizionali attrezzi in legno

per la raccolta e sistemazione del sale, è stata completamente invasa dall’acqua con conseguenti danni di

notevole portata. Gli argini e i fondi della salina sono stati compromessi ma anche gli attrezzi, riposti nel

capanno, hanno subito grossi danni e in alcuni casi non erano più utilizzabili.

Il progetto che FAI e Intesa Sanpaolo hanno scelto di sostenere prevede una serie di interventi necessari

e urgenti per poter dare continuità alla produzione del sale con l’antico metodo artigianale ma anche per

garantire ai turisti che ogni anno numerosi vengono a visitare la salina di poter comprendere fino in

fondo l’antica tradizione della raccolta del sale, salvaguardando un patrimonio culturale di grandissimo

valore.

“Il FAI ha scelto di sostenere insieme a Intesa Sanpaolo il progetto di valorizzazione dell’Antica salina

Camillone di Cervia (RA) e il grande impegno del Gruppo culturale Civiltà salinara nel preservare

quell’antico sapere dell’estrazione del sale e della cura della salina, che ben si lega con l’attenzione che il

FAI rivolge alla tutela dei saperi tradizionali e l’attività che la stessa Fondazione svolge alle Saline Conti

Vecchi di Cagliari, Bene FAI in Sardegna. Inoltre, la partecipazione alla rinascita della salina, simbolo

purtroppo del cambiamento climatico, si inserisce nella missione di sensibilizzazione e attivazione sul

tema urgentissimo del cambiamento climatico che il FAI svolge attraverso la campagna #faiperilclima”,

commenta Federica Armiraglio, Responsabile FAI per la Campagna “I Luoghi Cuore”.

“Il forte interesse e la solidarietà dimostrata dai cittadini di Cervia e da tutta Italia verso la salina

Camillone in occasione della campagna “Luoghi del Cuore del FAI” dimostra che la nostra salina

artigianale è conosciuta, apprezzata, ed è veramente nel cuore di tantissimi italiani. Questo è per noi