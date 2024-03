[EF] FORZA ITALIA / SAVINO, “TRENT’ANNI TRA INNOVAZIONE E SFIDE FUTURE”

(AGENPARL) - Roma, 27 Marzo 2024

(AGENPARL) – mer 27 marzo 2024 Comunicato Stampa

FORZA ITALIA / SAVINO, “TRENT’ANNI TRA INNOVAZIONE E SFIDE FUTURE”

Roma, 27 marzo 2024 – “Sono trascorsi trent’anni da quel 27 marzo 1994, giorno in cui Forza Italia, sotto la guida visionaria di Silvio Berlusconi, si impose sullo scenario politico nazionale, inaugurando un’epoca di profondi cambiamenti e di modernizzazione per il nostro Paese. Quella vittoria non fu solo il trionfo di un partito, ma l’inizio di un percorso che avrebbe portato l’Italia a confrontarsi con sfide inedite, spingendola verso il futuro con coraggio e innovazione”. Lo dichiara, in occasione del trentesimo anniversario della prima storica vittoria di Forza Italia, il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Sandra Savino, che è anche Segretario regionale del Partito in Friuli Venezia Giulia.

“Forza Italia ha aperto la strada a una lunga stagione di riforme, orientate alla libertà di impresa, al sostegno dell’economia di mercato e alla valorizzazione dell’individuo. Fu il principio di una rivoluzione liberale che mirava a rendere l’Italia un Paese più competitivo, più equo e più efficiente. Oggi, a trent’anni di distanza, il nostro impegno nel governo riflette quegli stessi principi di modernità e efficienza che animavano Forza Italia fin dal suo esordio. È con senso di responsabilità e dedizione – conclude Savino – che continuiamo a lavorare per portare avanti quell’eredità, affrontando le sfide contemporanee con lo stesso spirito innovativo e di servizio al cittadino che ha caratterizzato la nostra azione politica sin dagli inizi”.

Ufficio Stampa

On. Sandra Savino

Sottosegretario di Stato

al Ministero dell’Economia e delle Finanze

