SAP: SOLLECITATA APERTURA TAVOLI RINNOVO CONTRATTI DI LAVORO E PREVIDENZA DEDICATA

(AGENPARL) - Roma, 26 Marzo 2024

Il Sindacato Autonomo di Polizia ha scritto nuovamente al Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, per sollecitare l’apertura dei tavoli contrattuali e della previdenza dedicata. A seguito dell’incontro dello scorso 6 marzo con il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il SAP invita a mantenere gli impegni di Palazzo Chigi per l’apertura delle consultazioni per il rinnovo dei contratti di lavoro così come del tavolo richiesto dal Sindacato per la previdenza dedicata.