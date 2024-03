Liguria-Pasqua, intensificate misure sicurezza nelle stazioni ferroviarie delle Cinque Terre

(AGENPARL) - Roma, 26 Marzo 2024

ferroviarie delle Cinque Terre

Task force per gestire l’assalto dei turisti

In vista delle festività legate alla Pasqua, il Comitato provinciale

per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è svolto ieri in

prefettura alla Spezia, presieduto dal prefetto Maria Luisa Inversini,

al quale hanno partecipato, oltre ai vertici delle forze di polizia,

anche i sindaci di Monterosso al Mare e Vernazza, i rappresentanti dei

Comuni della Spezia e di Riomaggiore, del Parco Nazionale delle Cinque

Terre, di Rfi e Trenitalia, ha adottato nuove misure di sicurezza

nelle stazioni ferroviarie delle Cinque Terre.