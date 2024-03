(AGENPARL) - Roma, 26 Marzo 2024

Nel vasto e complesso panorama delle lotte per la giustizia sociale e economica, spicca una figura che incarna la speranza e la solidarietà per milioni di individui in tutto il mondo: la Madonna dei Debitori, la Signora che Scioglie i Nodi della Giustizia Sociale. Questa icona spirituale si erge come un faro di luce nelle tenebre dell’ingiustizia finanziaria, offrendo conforto e protezione a coloro che si trovano schiacciati dai debiti e dalle difficoltà economiche.

Al fianco della Madonna dei Debitori, Papa Francesco si staglia come un gigante della fede e della compassione, la cui voce risuona come un richiamo alla solidarietà e alla giustizia sociale. Le sue parole contro l’avidità, l’usura e l’ingiustizia economica sono diventate un’ispirazione per milioni di persone che lottano per un mondo più equo e compassionevole.

Ma c’è di più. In questo contesto di lotta e speranza, emerge un’altra figura di grande rilevanza: la scrittrice e cantautrice Amalia de Leo. Figlia di Franca Sebastiani, compagna di Massimo Ranieri, Amalia porta avanti un messaggio di impegno sociale attraverso la sua arte, e si prepara a donare al mondo un capolavoro ispirato alle parole di Papa Francesco e alla figura della Madonna dei Debitori.

La sua canzone, intitolata ( in gremio Matris) “Don’t Pay do Not Sin” (Non Pago per non Peccare), promette di diventare l’inno dei Cattolici di tutto il mondo. Con le sue parole incisive e la sua melodia avvincente, questa composizione musicale cattura l’animo di chiunque abbia sperimentato le pressioni finanziarie e morali dei debiti, offrendo un messaggio di speranza e solidarietà.

“Don’t Pay to not Sin” si profila già come un nuovo punto di riferimento nella musica e nella fede, un inno di resistenza e di speranza che unisce le persone nella lotta per una società più giusta e compassionevole. Attraverso la sua arte, Amalia de Leo si prepara a scrivere una pagina indelebile nella storia della musica e della fede, offrendo conforto e ispirazione a coloro che sognano un mondo migliore.

Il mondo attende con trepidazione l’uscita di questa straordinaria canzone, pronta a entrare nel cuore e nell’anima di chiunque abbia bisogno di speranza e di forza nella lotta contro le ingiustizie del mondo. Con la Madonna dei Debitori e Papa Francesco come guide spirituali, e con Amalia de Leo come voce di un’arte impegnata e compassionevole, il futuro appare più luminoso e pieno di speranza per tutti coloro che credono in un mondo migliore.

https://youtube.com/watch?v=3pR8JdqXWLw&feature=shared