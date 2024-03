INVITO ALLA STAMPA VALORIZZARE IL SISTEMA AGRICOLO TRA IDENTITA’, TURISMO ED ECCELLENZE ENOGASTRONOMICHE DI ROMA

(AGENPARL) - Roma, 26 Marzo 2024

(AGENPARL) – mar 26 marzo 2024 Programma

Saluti istituzionali

Dott.ssa Sabrina Alfonsi, Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo rifiuti di Roma Capitale

On. Giancarlo Righini, Assessore al Bilancio, Programmazione economica, Agricoltura e

Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste della Regione Lazio

Sen. Gian Marco Centinaio, Vicepresidente del Senato (in collegamento da remoto)

On. Luigi D’Eramo, Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell’Agricoltura e della

Sovranità Alimentare

Introduce

On. Fabrizio Santori, Consigliere Segretario dell’Assemblea Capitolina

Modera l’evento

Dott. Andrea Fragasso, Giornalista

Tavolo formazione

Prof. Simone Severini, Ordinario di Economia e Politica Agricola dell’Università della Tuscia

di Viterbo

Prof.ssa Patrizia Marini, Dirigente scolastica dell’Istituto Tecnico Agrario Emilio Sereni e

Presidente della Rete ReNIsa – Rete Nazionale degli Istituti Agrari

Dott. Luigi Valentini, Presidente di Re.Na.I.A. – Rete Nazionale Istituti Alberghieri

Chef Alessandro Circiello, Presidente di Federcuochi Lazio

Prof. Ernesto Tomei, Presidente dell’Università Agraria di Vivaro Romano

Dott. Michele Distefano, Direttore di FOR.AGRI, Fondo Interprofessionale per la Formazione

Continua in Agricoltura

Avv. Livio Proietti, Commissario Straordinario di ISMEA – Istituto di Servizi per il Mercato

Agricolo e Alimentare

Dott.ssa Eleonora Iacovoni, Direzione Generale per la Promozione della Qualità Agroalimentare

del MASAF – Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste

Tavolo turismo

Dott. Michele Varone, Direttore d’albergo

Dott.ssa Cristina Ciferri, Presidente di ANPA – Accademia Nazionale Professioni Alberghiere

Dott. Orlando Di Mario, Presidente di Nazionale Italiana Macellai

Dott. Roberto Perticone, Presidente di Italy Discovery

Tavolo agricoltura

Dott. Gianfranco Fioravanti, Presidio Futuro Agricolo del Lazio

Dott. Roberto Finuola, Vicepresidente della Rete Fattorie Sociali

Dott. Elio Paulangelo, Responsabile Agricoltura del Parco della Cervelletta

Dott. Alessandro Mannavola, Presidente dell’Associazione E.R.A.

Dott.ssa Alessandra Forconi, Presidente dell’Osservatorio Agricoltura degli Ordini dei

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma

Dott. Fabrizio Montanini, Consigliere del IV Municipio di Roma Capitale

Conclusioni

On. Mirco Carloni, Presidente della XIII Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati

Tavolo comunicazione

Dott.ssa Alice Lupi, Giornalista, scrittrice e Direttrice della rivista «Il Verso»

Dott. Michele Ruschioni, Giornalista e Direttore editoriale e fondatore di

«Braciamiancora.com»

Prof. Andrea Pontarelli, Dirigente dell’Istituto Tecnico Agrario Giuseppe Garibaldi

Generale di Divisione Nazario Palmieri, Vice Comandante della Grande Unità e Comandante

del dipendente Comando Carabinieri per la Tutela Forestale e dei Parchi

Dott.ssa Loredana Paolesse, Presidente dell’Associazione Culturale “Il Cibo&l’Arte”

Tavolo Enti di sostegno dell’Agricoltura

Dott. Stefano Vaccari, Direttore Generale del CREA – Consiglio per la ricerca in agricoltura

e l’economia agricola

Dott. Valter Giammaria, Presidente del CAR – Centro Agroalimentare Roma

Dott. Fabio Massimo Pallottini, Presidente del CdA della Centrale del Latte di Roma

Dott. Fabio Vitale, Direttore Generale di AgEA – Agenzia per l’Erogazione in Agricoltura

Dott. Claudio Di Giovannantonio, Dirigente Area Tutela Risorse, Vigilanza, Qualità delle

Produzione di ARSIAL – Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio

Saranno, inoltre, invitate le principali unioni sindacali, federazioni di categoria,

confederazioni, organizzazioni di imprenditori agricoli, allevatori e pescatori,

nonché numerose realtà associative territoriali di produttori agricoli.

Il convegno “Valorizzare il sistema agricolo tra identità ed eccellenze

enogastronomiche di Roma” verte sul tema dell’Agricoltura, con

l’obiettivo di promuovere il rilancio della città di Roma ripartendo

dai terreni abbandonati e incolti, proponendone la riqualificazione

attraverso la possibile assegnazione ai giovani, offrendo a questi

ultimi la possibilità di costruirvi delle aziende agricole, ed altresì

di rilanciare l’Istruzione Agraria nelle future scelte orientative dei

giovani studenti.

Lo scopo dell’iniziativa è, pertanto, la valorizzazione del nostro

territorio di Roma e del Lazio, al fine di promuovere la produzione

di prodotti di qualità con il marchio “Roma”, nonché la valorizzazione

del “Made in Italy” e dei settori agroalimentare e turistico della

nostra città, ponendo al centro il dialogo tra i vari attori, istituzionali

e non, che interverranno al convegno stesso.