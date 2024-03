Fondazione Oristano – Dall’8 aprile i colloqui per le selezioni del Servizio civile universale

(AGENPARL) - Roma, 26 Marzo 2024

Da lunedì 8 aprile avranno inizio i colloqui per la selezione degli Operatori volontari da

impiegare nei progetti di Servizio Civile Universale sotto indicati, finanziati dal

Dipartimento per le Politiche Giovanili e del Servizio Civile Universale:

 Progetto “Cittadini consapevoli”

 Progetto “La Bussola”

 Progetto “TAKE MY HAND”

 Progetto “Articolo 4”

 Progetto “I giovani ci accompagnano sui sentieri dell’autonomia e dell’inclusione

sociale”

 Progetto “Oristanoforyou – Dove il mare incontra la storia”

 Progetto “Monumenti Aperti”

Il progetto della Fondazione Oristano “Oristanoforyou – Dove il mare incontra la

storia”, rivolto a 20 volontari che saranno impiegati per 12 mesi all’Antiquarium

arborense, nell’Archivio storico comunale, nel Centro di documentazione della Sartiglia

e nella Pinacoteca comunale Carlo Contini, è uno di quelli finanziati all’interno della

rete della Cooperativa sociale Studio e Progetto 2 per un totale di 48 operatori. Gli

altri 7 progetti finanziati sono quelli a cura dell’Associazione Imago Mundi, Cooperativa

Casa Famiglia, Cooperativa Luoghi comuni, Cooperativa Progetto H, Cooperativa

Studio e Progetto 2.

La procedura selettiva prevede l’accertamento dei requisiti di ammissibilità, i colloqui,

la valutazione dei titoli, l’approvazione e la pubblicazione graduatorie sui siti degli enti.

Il colloquio verterà sulla conoscenza del progetto, sugli elementi di base della materia

specifica oggetto dei singoli progetti e sulle principali normative in materia di Servizio

Civile Universale.

La pubblicazione del calendario ha valore di notifica della convocazione a tutti gli

effetti di legge. Il candidato che, pur avendo inoltrato la domanda, non si presentasse

al colloquio nei giorni stabiliti senza giustificato motivo sarà escluso dalla selezione per

non aver completato la relativa procedura.

I candidati dovranno presentarsi almeno 15 minuti prima del colloquio muniti di

documento di identità in corso di validità.

I candidati che partecipano per i posti riservati ai Giovani con Minori Opportunità

(GMO), dovranno presentarsi al colloquio muniti della documentazione così come

indicato nel progetto per cui hanno presentato domanda, ovvero autocertificazione

attestante il requisito ISEE inferiore o pari alla soglia di 15.000 euro.

Nel sito della Fondazione Oristano, nella sezione dedicata al Servizio Civile, sarà

possibile consultare il file con le indicazione sulla sede di attuazione del progetto, la

data in cui avverrà la selezione, l’indirizzo e la sede del colloquio, l’orario e i dati

identificativi di ciascun candidato.