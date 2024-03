ENERGIA, AERO: “SERVONO RISORSE PER LE INFRASTRUTTURE PORTUALI PER L’EOLICO OFFSHORE”

(AGENPARL) - Roma, 26 Marzo 2024

Energia, AERO al Shipping Forwarding&Logistic meet Industry a Milano

Mamone Capria: “Servono risorse per le infrastrutture portuali per l’eolico offshore”

“Individuare le risorse necessarie per dotare l’Italia di porti che possano adeguare la loro capacità cantieristica per

la costruzione e l’assemblaggio delle strutture galleggianti e degli aerogeneratori è un’opportunità unica per le città

portuali, in particolare del Mezzogiorno. Così come la formazione di nuovo personale specializzato nazionale, da

inserire come eccellenze nei settori dell’ingegneria marittima, della navalmeccanica, della metallurgia e della

logistica, che offrirà l’opportunità di una crescita industriale sostenibile e la riconversione di asset strategici in forte

crisi”: è quanto ha dichiarato il presidente dell’Associazione delle Energie Rinnovabili Offshore, Fulvio Mamone

Capria, durante il suo intervento “La logistica dell’eolico galleggiante: anche questione di porti”, tenutosi a Milano,

presso il Centro Congressi di Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza, in occasione dell’evento

“SHIPPING, FORWARDING&LOGISTICS meet INDUSTRY 2024”.

L’evento di due giorni (26 e 27 marzo) propone il confronto tra gli stakeholders in relazione alla direzione da dare

allo sviluppo del sistema logistico, portuale e produttivo italiano, affinché possa contribuire al recupero della

crescita del comparto economico e sociale.

“I progetti di eolico offshore essendo iniziative ad alta intensità di capitale hanno l’esigenza di poter disporre di

una normativa che offra maggiore chiarezza agli investitori che stanno puntando su questa filiera, attraverso

segnali economici di lungo periodo, con obiettivi nazionali che vadano anche oltre il 2030, indicazioni sui volumi e

sul potenziale da installare e, infine, meccanismi di remunerazione che tengano conto delle dinamiche inflattive,

come già avviene per le rinnovabili onshore”, continua Mamone Capria.

“Gran parte dei nostri partner europei si è già dotata di strumenti normativi e programmatici ben definiti e,

affinché l’eolico offshore rappresenti un’opportunità per il sistema Italia, è fondamentale che a breve venga

pubblicato il FER2 con i suoi scenari incentivanti aggiornati ai valori dell’inflazione e che quest’anno segni una

svolta nell’assegnazione di idonee risorse per lo sviluppo di due o più porti al servizio dei grandi operatori italiani

dell’industria navalmeccanica e dell’offshore e l’avvio della programmazione per le forniture di acciaio e di sistemi

di trasporto e stoccaggio dell’energia. Siamo certi che il Governo abbia colto il segnale della maturità dell’eolico

offshore per completare l’offerta delle rinnovabili nazionali ed essere ancora più competitivi nel raggiungimento dei

target di decarbonizzazione del nostro Paese con l’obiettivo di renderci indipendenti a livello energetico”, conclude

il presidente di AERO.

Roma, 26 marzo 2024

CONTENUTI MULTIMEDIALI: https://drive.google.com/drive/folders/18GxyfBth1DqRnxz0ivzwHb75_nrPNlj0?usp=share_link

https://assoaero.org https://www.linkedin.com/company/assoaero/