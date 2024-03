COMUNICATO STAMPA 80ESIMO ANNIVERSARIO CALCEDONIO GIORDANO

(AGENPARL) - Roma, 26 Marzo 2024

Palermo, 26 marzo 2024

COMUNICATO STAMPA

80ESIMO ANNIVERSARIO DELLE FOSSE ARDEATINE

COMMEMORATO IL CARABINIERE CALCEDONIO GIORDANO

Ieri sera a Palermo, nell’eccezionale cornice della Chiesa della Magione, nell’omonima piazza il

Cappellano Militare della Legione Carabinieri Sicilia, Don Salvatore Falzone ha celebrato una

Messa in suffragio del Carabiniere Corazziere Calcedonio Giordano, medaglia d’Oro al Valor

Militare, ucciso ottanta anni fa a Roma, nell’eccidio delle Fosse Ardeatine il 24 marzo 1944.

Alla commemorazione hanno preso parte il Generale di Divisione Giuseppe Spina, Comandante

della Legione Carabinieri Sicilia, il Generale di Brigata Luciano Magrini, Comandante Provinciale

di Palermo, il Dottor Ezio Buzzi, Ispettore Regionale dell’Associazione Nazionale Carabinieri

Sicilia, il Dottor Matteo Frasca, Presidente della Corte d’Appello di Palermo, le più importanti

cariche militari, civili e religiose, ed i nipoti del decorato Maria Rosalba e Giovanni Di Salvo.

Nato a Palermo l’11 luglio 1916, si arruolò il 7 agosto 1936, dopo aver frequentato il corso presso

la Legione allievi di Roma, venne promosso Carabiniere “a cavallo” e destinato alla Legione

territoriale della Capitale, grazie anche alla sua prestanza fisica, ottenne il trasferimento nello

Squadrone Carabinieri Guardie del Re (Corazzieri). Conseguito il diploma di perito commerciale

ed iscrittosi alla facoltà di Economia e Commercio dell’Università di Roma (dopo la morte gli

verrà conferita la laurea “ad honorem” dall’Ateneo romano), nel settembre del 1943 fu ammesso

alla Scuola allievi Sottufficiali di Firenze. Durante il viaggio di trasferimento per raggiungere

l’istituto di formazione, apprese la notizia dell’intervenuto armistizio. Rientrato subito a Roma si

sottraeva, il 7 ottobre 1943, alla deportazione dei 2.500 Carabinieri che si rifiutarono di aderire

alla Repubblica Sociale Italiana. Nella Roma occupata dai fascisti e dai tedeschi, Calcedonio

Giordano, entrò a far parte del Fronte Clandestino di Resistenza dei Carabinieri (FCRC),

costituito dai militari dell’Arma sfuggiti ai rastrellamenti ed alla deportazione, aderendo alla

“Banda Caruso”, dal nome del generale in congedo Filippo Caruso. Come si legge nella

motivazione della ricompensa al valore, concessa il 7 dicembre 1951, Operò nella Città capitolina:

“Noncurante dei rischi cui si esponeva, portava a compimento valorosamente le numerose azioni

di guerra affidategli”.

Il 14 febbraio 1944, catturato dalle SS nei pressi della Basilica di Santa Maria Maggiore, tradotto

nelle carceri di via Tasso, fu sottoposto a indicibili torture, sopportate stoicamente, rifiutandosi di

tradire i compagni della lotta di liberazione.

Il 24 marzo1944, prelevato dalla sua cella, trasportato alle Fosse Ardeatine, trovò eroica morte a

soli 26 anni, rimanendo sempre fedele al giuramento prestato ed al motto dello Squadrone

Corazzieri:

“VIRTUS IN PERICULIS FIRMIOR”

“Il coraggio diventa più forte nel pericolo”

Al nome del Corazziere Calcedonio Giordano oggi è intitolata la Caserma sede del Comando

Gruppo Carabinieri di Monreale, la Sezione di Palermo dell’Associazione Nazionale Carabinieri,

ed alcune vie dei comuni di Palermo, Misilmeri e di Agropoli (SA).

Nell’eccidio delle Fosse Ardeatine morirono anche 13 siciliani, fra cui il Ten. Gen. di Artiglieria