(AGENPARL) – lun 25 marzo 2024 Subranni: PEREGO, cordoglio per la sua scomparsa, servitore dello stato.

Roma, 25 mar “Esprimo triste cordoglio per la perdita del generale Antonio Subranni” afferma il sottosegretario di stato alla Difesa Matteo Perego di Cremnago “servitore dello Stato e per molti anni protagonista della lotta alla mafia. Il Generale Subranni ha dedicato la sua vita al Paese e alla lotta contro il male.”

“Sono vicino a tutta la sua famiglia a sua figlia Danila che stringo in un forte abbraccio in questo momento di sofferenza” in questo momento di grande dolore” conclude Perego.