(AGENPARL) – lun 25 marzo 2024 *Partita la pulizia primaverile di tutte le spiagge libere comunali*

/Valli: “Siamo pronti ad accogliere la bella stagione”/

È partita questa mattina la pulizia delle spiagge libere sul litorale

leccese che sarà effettuata fino a giugno, prima dell’avvio del servizio

di pulizia giornaliera previsto nei mesi estivi.

L’intervento sugli arenili di competenza comunale prevede, nello

specifico, la vagliatura delle spiagge con idonee macchine pulisci

spiaggia, la pulizia manuale delle scogliere, degli accessi alle

spiagge, delle dune e del retroduna oltre che dei tratti di litorale

ricadenti in area SIC (Acquatina e Torre Veneri) e in area Parco

regionale naturale di Rauccio, la pulizia del bacino Idume, il servizio

di rimozione della sabbia da piccoli tratti della sede stradale e il suo

riposizionamento sull’arenile più vicino.

Le aree interessate sono la marina di San Cataldo, i bacini “Li Punzi”,

il tratto compreso tra Torre Veneri e la marina di Frigole, la marina di

Frigole, Acquatina, Montegrappa, la marina di Torre Chianca, la marina

di Spiaggia Bella, la marina di Torre Rinalda e il tratto costiero

compreso tra la marina di Torre Rinalda e il limite comunale a nord.

/«Siamo pronti ad accogliere la bella stagione sulle spiagge libere

cittadine/ – dichiara l’assessora all’Ambiente *Angela Valli* – /dove

abbiamo avviato il servizio di pulizia previsto prima di Pasqua e dei

ponti primaverili del 25 aprile e del 1° maggio. Lecce ha 12,5 km di

spiagge libere, ricche di aree protette dove non si possono usare i

mezzi meccanici ma si deve procedere manualmente. Pulirle, quindi, è un

impegno importante in termini di risorse economiche ed umane e per

mantenerle decorose, al netto del mare che trasporta i suoi detriti,

chiediamo sempre la collaborazione dei cittadini e delle cittadine

coscienziosi». /

