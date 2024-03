(AGENPARL) - Roma, 25 Marzo 2024

lun 25 marzo 2024 [Regione Lazio]

LAVORO, SCHIBONI: PAROLE FUORI LUOGO

DA CONSIGLIERE MATTIA

Roma, 25 marzo 2024 – «È sconcertante un certo modo di fare politica da parte della sinistra e del consigliere Eleonora Mattia, che, pur di gettare discredito sulla giunta Rocca e sul mio operato, ci chiedono di tacere.

Non può essere strumentalizzata la morte tragica di una persona, avvenuta mentre eseguiva il proprio lavoro.

La sinistra, che ha governato dieci anni la Regione Lazio, avrebbe fatto meglio a mettere in campo strumenti validi ed efficaci, piuttosto che una giungla normativa. Noi stiamo lavorando da un anno per dare un’attuazione mirata agli strumenti previsti dalla normativa, che possano essere un supporto concreto per migliorare e per garantire la sicurezza sui posti di lavoro».

Lo ha affermato Giuseppe Schiboni, assessore al Lavoro, alla Scuola, alla Formazione, alla Ricerca e al Merito della Regione Lazio.