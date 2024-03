0325 museo lia mostra

(AGENPARL) - Roma, 25 Marzo 2024

lun 25 marzo 2024

COMUNICATO STAMPA

Conclusa la mostra “Gli angeli desiderano fissare lo sguardo. La Natività e l’Adorazione dei pastori e dei magi” con oltre 2500 visitatori

Nuovo allestimento con Tintoretto e Cariani per il ponte pasquale

La Spezia, 25 marzo 2024 – Grande successo per la mostra del Museo Civico “Amedeo Lia” fortemente voluta dall’Amministrazione Peracchini in occasione del Natale “Gli angeli desiderano fissare lo sguardo. La Natività e l’Adorazione dei pastori e dei magi” a cura di Andrea Marmori, appena conclusa.

“Il Museo “Amedeo Lia” – dichiara il Sindaco Pierluigi Peracchini – si sta connotando come uno tra i musei più apprezzati del territorio, non solo perché vanta una collezione permanente molto prestigiosa, ma anche per le esposizioni temporanee che raccolgono sempre un grande successo di pubblico proveniente da tutto il mondo.”

Oltre 2500 visitatori hanno infatti ammirato i dipinti in mostra il cui titolo aveva ripreso le parole della Prima Lettera di Pietro del Nuovo Testamento, intendendo mettere a fuoco i momenti salienti della venuta di Cristo, preceduta dall’Avvento, declinati tramite la figurazione della Natività e delle Adorazioni dei pastori e dei magi. Grazie alla sequenza di dipinti selezionati per l’esposizione, in dialogo con i testi figurativi della Collezione permanente, i tre momenti della Nascita, dell’Adorazione di pastori e infine dell’Adorazione dei Magi hanno illustrato la rivelazione al mondo della salvezza, anticipazione della Redenzione dell’umanità. In questo senso la mostra, allestita nell’ambito del periodo natalizio, ha voluto essere un’occasione di approfondimento di tali temi, fondanti per l’Occidente cristiano, la cui declinazione iconografica ne dimostra la permanenza nella storia dell’arte.

La conclusione della mostra in tempo quaresimale è occasione per proporre nel tempo della Santa Pasqua un allestimento propedeutico alla Redenzione attraverso la valorizzazione di due grandi capolavori della collezione Lia, il dipinto del Tintoretto raffigurante il “Compianto sul corpo di Cristo”, un olio su tela di fine Cinquecento e del Cariani raffigurante “Cristo di pietà con gli angeli”, un olio su tela del 1547 circa, che sarà visitabile al pubblico dal Venerdì Santo, il 29 marzo. Per l’occasione, sabato 30 marzo alle ore 10.30, il direttore del Museo, Andrea Marmori, farà una visita guidata dal titolo “La deposizione di Cristo. Tintoretto e Cariani, due maestri del Cinquecento a confronto”. La visita guidata è inclusa nel costo del biglietto d’ingresso con prenotazione obbligatoria.

Questa settimana sarà inoltre l’ultima utile per poter ammirare il dipinto della Crocifissione di Castelnuovo Magra di Pieter Brueghel il Giovane nel Museo Amedeo Lia: l’opera, infatti, dal 28 marzo, lascerà il museo per essere accolto temporaneamente e fruibile al pubblico al Museo Diocesano di Sarzana così come predisposto dalla competente Soprintendenza.

