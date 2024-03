Esercito: Giuramento degli Allievi della Scuola Militate Teulié

(AGENPARL) - Roma, 23 Marzo 2024

(AGENPARL) – sab 23 marzo 2024 *Giuramento alla Scuola Militare* *Teulié*

*Gli Allievi del Corso “Fumi III” prestano Giuramento di fedeltà alla

Repubblica Italiana*

Milano, 23 marzo 2024. Si è svolta stamattina, presso l’Arco della Pace di

Milano, la cerimonia di Giuramento degli Allievi del corso “FUMI III”, alla

presenza del Presidente del Senato della Repubblica, Sen. Ignazio La Russa,

del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Carmine

Masiello e del Comandante per la Formazione, Specializzazione e Dottrina

dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Carlo Lamanna.

Al termine dell’allocuzione del Comandante della Scuola*,* Colonnello

Antonio Calligaris e al cospetto della Bandiera d’Istituto, decorata di

medaglia di Bronzo al Valore dell’Esercito, i 74 Allievi della Scuola

Militare “Teulié” hanno risposto emozionati e all’unisono con un convinto e

fragoroso “Lo giuro!” alla consueta formula di rito.

Il solenne atto di fedeltà alla Repubblica Italiana sancisce l’ingresso a

pieno titolo degli allievi nei ranghi dell’Esercito.

Rivolgendosi agli allievi, il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito ha

sottolineato che “la Scuola è un luogo in cui si apprende il valore

dell’essere generosi e disponibili verso il prossimo e si impara ad essere

coraggiosi e consapevoli; virtù che si fortificano nel senso del comune

dovere e alla luce di regole identitarie e di un codice comportamentale

improntati alla disciplina, alla coesione e all’insegnamento dell’etica

militare. Siate fieri della vostra scelta coraggiosa, dimostrando sempre,

qualunque siano i vostri sogni per il futuro, quanto i principi e i valori

in cui credete sono solidi e quanto la passione e l’entusiasmo di essere un

allievo della Scuola Militare “Teulié” possono essere contagiosi. Quanto

più vero sarà l’ideale della vostra unità, più ricco di opportunità sarà

l’avvenire delle future generazioni”.

La cerimonia si è svolta al cospetto delle più alte cariche politiche,

istituzionali e religiose del territorio quali il Prefetto di Milano, Dott.

Claudio Sgaraglia, il Gonfalone della città di Milano e le rappresentanze

delle Associazioni combattentistiche e d’Arma.

Calorosa è stata la partecipazione dei familiari degli allievi, giunti da

tutta Italia emozionati e orgogliosi del traguardo raggiunto dai rispettivi

figli dopo il primo intenso semestre di permanenza presso la Scuola.

Infine, appassionata e festosa è stata la presenza, con conseguente

sfilamento in coda ai Reparti in armi, dei numerosi ex allievi

dell’Istituto che si sono ritrovati attorno ai “fratelli” frequentatori.

Nel corso della cerimonia, il Comandante della Scuola Militare Teulié, ha

riconsegnato al Presidente del Consiglio comunale, Dottoressa Elena Buscemi

il Primo Tricolore simbolo delle “Cinque Giornate” di Milano custodito

presso la scuola in queste giornate commemorative.

La Scuola Militare “Teulié”, al pari della Scuola Militare “Nunziatella”, è

un istituto superiore dell’Esercito al quale si accede attraverso un

concorso pubblico, il cui bando annuale è di imminente emanazione. Offre

agli studenti dei Licei classico e scientifico (anche con indirizzo delle

scienze applicate) l’opportunità di frequentare il triennio di studi

garantendo non solo una profonda preparazione scolastica in linea con i

programmi didattici previsti dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, ma

in aderenza alla sua missione cura la loro formazione fisica e morale,

attraverso una vita incentrata sul rispetto delle regole sancite dal codice

di comportamento militare.

