Comunicato stampa: Il Bilancio Arboreo della città di Cervia 2019-2023.

INDICE

PREMESSA

Cosa dice la legge

L’importanza del verde in ci à

Abitan e andamento delle nascite nella Ci à di Cervia

La consistenza e la cura del verde in ci à

La consistenza del verde urbano e naturalis co

Chi cura il verde in ci à

Metodologia di lavoro

I PROGRAMMI INFORMATICI DI MONITORAGGIO E GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO IN USO NEL COMUNE DI CERVIA

Il So ware di ges one del verde pubblico GisMaster

Le alberature

Le aree verdi

Le a rezzature ludiche

Il So ware di ges one delle centraline meteo Edi Light

LE AREE VERDI COMUNALI

Confronto della consistenza delle aree verdi tra il 2019 ed il 2023

Le pologie funzionali

Aree incolte

Parchi

Aree boscate

Verde scolas co

Verde di servizio

Verde spor vo

Verde cimiteriale

Verde ornamentale

Verde stradale

Il verde privato

LE ATTIVITA’ E GLI INTERVENTI SUL VERDE PUBBLICO

Considerazioni generali

tecnico-ges onali

La ges one delle aree in concessione

LE ATTREZZATURE LUDICHE PRESENTI NEI PARCHI GIOCO

Considerazioni generali

Analisi ed elaborazione da

LE ATTIVITA’ DI VALORIZZAZIONE DEL VERDE PUBBLICO

Finalità

A vità di promozione in Italia e all’estero sui temi del verde urbano e del paesaggio

Cervia Ci à Giardino

Partecipazione a inizia ve, premi o riconoscimen sul tema del verde urbano

Organizzazione e partecipazione a convegni, incontri ed even sul tema del verde urbano e delle aree naturali

Orientamento dello sviluppo della ci à a orno al tema del paesaggio

LE NUOVE PIANTAGIONI ARBOREE IN AMBITO URBANO

Considerazioni generali

Analisi delle piantagioni arboree

Distribuzione annua

Distribuzione delle piantagioni sul territorio

Tecniche di piantagione u lizzate

Distribuzione delle piantagioni per specie

LO STATO DI ATTUAZIONE DELLA L. 113/92 “UN ALBERO PER NUOVO NATO”

Considerazioni generali

Periodo 1993/1994 – Approvazione del regolamento n. 62/1992 e prima a uazione della norma va

Periodo 1995/2008 – I boschi dei nuovi na nella zona Bassona

Periodo 2009/2018 – I rimboschimen nella Pineta di Pinarella

Periodo 2019/2023

IL PATRIMONIO ARBOREO DELLA CITTA’ DI CERVIA ED IL BILANCIO ARBOREO

Il patrimonio arboreo della Ci à di Cervia

Il censimento del patrimonio arboreo urbano della Ci à di Cervia

Gli alberi monumentali

Il Bilancio Arboreo 2019/2023

Considerazioni generali sulle prospe ve del verde pubblico cervese

L’inventariazione ed informa zzazione del verde pubblico

Le modalità di ges one del verde comunale

Le aree verdi

Le alberature

Le a rezzature ludiche e gli arredi

L’applicazione della L. 113/92 Un albero per neonato

Le inizia ve di valorizzazione del verde comunale

PREMESSA

Cosa dice la legge

Lo sviluppo del tessuto urbano cervese e delle aree verdi dagli anni 70 in avan è stato influenzato

dalla norma va nazionale e locale urbanis ca che fissava standard minimi per spazi pubblici a rezza

a parco e per il gioco e lo sport da realizzare nell’ambito delle nuove urbanizzazioni.

Sulla base di tali indicazioni sul territorio cervese sono sta realizza negli anni 70-80 un numero

elevato di giardini pubblici.

Dagli anni 90 in avan

la norma va urbanis ca locale (PRG e rela ve NTA) ha disposto che per

interven di compar urbanis ci di nuova realizzazione dovesse essere prevista la cessione al Comune

di un’area pari ai ⅔ dell’intero comparto, oltre alla realizzazione delle normali opere di urbanizzazione,

da des nare a opere di urbanizzazione secondaria.

Tali aree, allo stato a uale, sono notevolmente estese e si presentano in genere come aree verdi

incolte a disposizione per gli interven dispos di volta in volta dall’Amministrazione.

Inoltre dal 2009 il Comune di Cervia si è dotato del Regolamento Comunale del verde pubblico e

privato che de a ulteriori e specifiche norme per lo sviluppo e la tutela del verde ci adino e che è

stato aggiornato e integrato nel 2021.

A livello nazionale, la Legge 113/1992 ha prescri o l’obbligo per i comuni di piantare un albero per

ogni nuovo nato sul proprio territorio la cui applicazione verrà ampiamente illustrata in seguito.

L’ar colo 1 della Legge 113/1992 come modificato dalla Legge 10/2013 recita quanto segue:

«Art. 1 – 1. In a uazione degli indirizzi defini nel piano forestale nazionale, i comuni con popolazione

superiore a 15.000 abitan provvedono, entro sei mesi dalla registrazione anagrafica di ogni neonato

residente e di ciascun minore ado ato, a porre a dimora un albero nel territorio comunale. Il termine

si applica tenendo conto del periodo migliore per la piantumazione.

La messa a dimora può essere differita in caso di avversità stagionali o per gravi ragioni di ordine

tecnico.

Alle piantumazioni di cui alla presente legge non si applicano le disposizioni del codice dei beni

culturali e del paesaggio, di cui al decreto legisla vo 22 gennaio 2004, n. 42, salvo che il sito su cui si

realizza l’intervento sia so oposto a vincolo monumentale.

«Art. 1 – 2. Entro il termine di cui al comma 1, l’ufficio anagrafico comunale fornisce informazioni

de agliate circa la pologia dell’albero e il luogo dove l’albero è stato piantato alla persona che ha

richiesto la registrazione anagrafica. Il comune stabilisce una procedura di messa a dimora di alberi

quale contributo al miglioramento urbano i cui oneri siano pos a carico di ci adini1 imprese od

associazioni per finalità celebra ve o commemora ve.

«Art. 1 – 3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro

dell’interno emana disposizioni per l’a uazione della norma di cui al comma 2.

La Legge 10/2013 “Norme per lo sviluppo degli spazi urbani”, che ha integrato La legge 113/92, ha

introdo o per la prima volta il conce o di Bilancio arboreo.

La Legge 10/2013 ha introdo o nella preesistente legge 113/1992 “Obbligo per il comune di residenza

di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica” il seguente

ar colo:

«Art. 3-bis – 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ciascun

comune provvede a censire e classificare gli alberi pianta, nell’ambito del rispe vo territorio, in aree

urbane di proprietà pubblica.

«Art. 3-bis – 2. Due mesi prima della scadenza naturale del mandato, il Sindaco rende noto il bilancio

arboreo del Comune, indicando il rapporto fra il numero degli alberi pianta

in aree urbane di

proprietà pubblica rispe vamente al principio e al termine del mandato stesso, dando conto dello

stato di consistenza e manutenzione delle aree verdi urbane di propria competenza. omissis».

La Legge 10/2013 inoltre ha is tuito il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico con funzioni

proposi ve e di controllo sullo sviluppo del verde e che con propria deliberazione n. 2/2014 ha fornito

ulteriori precisazioni sull’applicazione della L. 113/92.

Inoltre la Legge 10/2013 ha introdo o la nozione di “cinture verdi” da realizzare intorno al territorio

edificato per delimitare gli spazi urbani e di “albero monumentale” per tutelare alberature di rilevante

valore botanico, storico o paesaggis co.

IL BILANCIO ARBOREO

Alcune indicazioni generali

È STATO INTRODOTTO DALLA LEGGE 10/2013

È OBBLIGATORIO PER I COMUNI AL DI SOPRA DEI 15.000 ABITANTI

IL SINDACO MASSIMO MEDRI E’ STATO PROCLAMATO UFFICIALMENTE SINDACO IL 26 MAGGIO 2019

L’importanza del verde in ci à

Le aree verdi negli spazi urbani p r e s e n t a n o importan funzioni este che-ornamentali e di

regolazione del microclima presente nelle par colari condizioni ambientali delle aree edificate.

La ci à di Cervia storicamente è dotata di un notevole patrimonio naturale prote o periurbano con

funzioni ambientali e turis che cara erizzato principalmente nella zona nord dalla presenza della

Pineta di Cervia nella zona di Milano Mari ma risalente al periodo medioevale. La pineta

comprende il Parco Naturale, un’area naturalis ca totalmente recintata con funzioni

prevalentemente dida che, in cui è possibile l’osservazione delle specie forestali ed animali piche

delle pinete cos ere e nella zona dedicata a fa oria anche delle principali specie animali

domes che. Anche l’abitato di Milano Mari ma realizzato su lembi residui della storica pineta è

fortemente cara erizzato dalla presenza di giardini priva dota alberature di notevoli dimensioni.

Nella zona a sud si estende la Pineta di Pinarella e Tagliata che svolge importan funzioni ambientali

e di a razione turis ca per le due località. La Salina di Cervia con i suoi circa 900 e ari ospita una

notevole quan tà di uccelli migratori tutela dalla Unione Europea e negli ul mi anni oltre alla

funzione produ va ha assunto una notevole funzione dida ca e di richiamo turis co.

ll tessuto urbano della fascia cos era e delle frazioni è cara erizzato da una notevole quan tà di

aree verdi a rezzate di quar ere con funzioni prevalentemente paesaggis ca e di svago.

Il territorio di Cervia, come mol altri della nostra zona, è stato interessato in questa legislatura da

una molteplicità di even

meteorologici estremi, in par colare da ricordare sono la tromba

meteomarina di luglio 2019, l’alluvione di maggio 2023 e la tromba d’aria di luglio 2023, che hanno

modificato il paesaggio nella zona nord della ci à, in par colare all’interno del Parco naturale e della

Pineta storica di Cervia.

Ques even, oltre ad avere pesantemente condizionato lo svolgimento della vita quo diana e le

a vità di messa in sicurezza e ripris no dei viali, parchi e aree verdi naturalis che interessate dalla

caduta di alberi, in par colari pini domes ci e mari mi, hanno evidenziato la fragilità estrema del

nostro territorio e posto interroga vi in merito allo sviluppo futuro del verde urbano.

Il Sindaco Medri e la sua Giunta comunale, pur nelle mille difficoltà, hanno con nuato a credere e ad

inves re nella crescita e nella riqualificazione degli spazi verdi, senza interrompere lo sforzo di

programmazione per il futuro, cercando di tenere unita la ci à e di tener conto delle varie

sensibilità.

Nei prossimi proge

di riqualificazione urbanis ca, nei piani di sviluppo della ci à, ed in par colare

nella realizzazione di nuovi viali, nuove aree a verde a rezzato e naturalis co sarà necessario

procedere alla piantagione di specie arboree che hanno una maggiore capacità di resistenza alle

avversità clima che.

Abitan e andamento delle nascite nella Ci à di Cervia

La Ci à di Cervia conta

28.618 abitan

al 31 dicembre 2023, di cui

13.766 Femmine

14.852 Maschi.

Nel periodo 2019 – 2023 il numero di

na con residenza Cervia

è stato pari a

così

distribui nei 5 anni:

NUOVI NATI

TOTALE

La consistenza e la cura del verde in ci à

La consistenza del verde urbano e naturalis co

per abitante corrisponde a circa 184,33 mq.

Chi cura il verde in ci à

La tradizione della cura del verde a Cervia affonda le sue radici fin nella seconda metà del secolo

scorso e da allora ha sempre tenuto alto lo standard di parchi, giardini e viali a disposizione dei

ci adini.

Pinete, parchi, viali albera ed aiuole ornamentali hanno rappresentato in ques decenni un valore

aggiunto per il turismo balneare, acquisendo un’importanza rilevante anche per la

destagionalizzazione degli even lega alla valorizzazione ambientale.

Negli anni 2000, a seguito del con nuo incremento del verde urbano, il Servizio Verde della Ci à è

stato stru urato con l’arrivo di un nuovo staff specialis co formato da tecnici de operai, che si

occupa della cura del verde e del patrimonio arboreo ci adino e della proge azione di nuovi parchi,

alla riqualificazione di aree verdi che necessitano una radicale riproge azione e al recupero

ambientale di si .

La salvaguardia, la cura, il recupero e l’ampliamento del patrimonio verde di Cervia è compito

primario, all’interno dell’Amministrazione comunale, di un insieme di circa 15 persone, tra

amministra vi, tecnici, giardinieri, avvalendosi inoltre di di e esterne per molteplici a vità

manuten ve, quali potature, sfalci, ges one arredi e giochi, ges one verde ornamentale, ges one

fitosanitaria.

Metodologia di lavoro

Nei successivi capitoli, nell’o ca di una ges one integrata ed efficiente del patrimonio pubblico,

partendo dall’analisi dei da archivia nei programmi informa ci specialis ci per la ges one del verde

pubblico in dotazione all’amministrazione comunale, verranno riportate le variazioni dello stato di

consistenza, riferite al periodo 2019/2023, delle aree verdi comunali, delle alberature e delle

a rezzature ludiche. Verrà inoltre fornite informazioni sui da rela vi al programma di manutenzione

delle aree verdi comunali urbane e naturali.

Per completezza, il bilancio arboreo sarà integrato con una sintesi delle manifestazioni ed a vità di

valorizzazione del verde pubblico realizzate nel medesimo periodo, mentre, come già de o, una

tra azione più approfondita è dedicata, in apposito capitolo, allo stato di a uazione della L. 113/1992.

Infine, non ci si limiterà ad evidenziare i da

del Bilancio Arboreo vero e proprio nel periodo

2019/2023 in conformità alla norma va vigente, ma si forniranno indicazioni sulle principali linee di

intervento da seguire nei prossimi anni per la tutela e sviluppo del verde pubblico.

I PROGRAMMI INFORMATICI DI MONITORAGGIO E GESTIONE DEL VERDE

PUBBLICO IN USO NEL COMUNE DI CERVIA

Il Comune di Cervia si è dotato nel tempo di diversi strumen informa ci per la corre a ges one e

pianificazione degli interven sul verde urbano di propria competenza.

Tali strumen

sono in con nua evoluzione ed aggiornamento in funzione dei diversi obie vi

ges onali e di semplificazione nei rappor interni e con i ci adini.

Il So ware di ges one del verde pubblico GisMaster

A seguito dell’esigenza di inventariare e ges re al meglio il verde pubblico, dal 2012 il Comune di

Cervia si è dotato di un so ware di ges one del verde pubblico denominato GisMaster.

Il so ware è a ualmente u lizzabile dai computer del Servizio Verde e con ene al momento

informazioni rela ve alle aree verdi, alle alberature (solo quelle presen in ambito urbano) ed alle

a rezzature ludiche di proprietà comunale.

Gis Master è stato implementato nel 2017 con nuove funzioni che perme ono di inserire i vari

interven esegui sulle alberature associandovi i rela vi cos determina sia per i lavori esegui dai

giardinieri comunali che dalle di e appaltatrici.

Interrogando il sistema mediante apposite maschere sarà possibile evidenziare i cos degli interven

esegui

nei periodi di interesse tenendo quindi monitorate le spese di manutenzione delle

alberature.

Le alberature

L’u lizzo del so ware ha preso avvio con l’inserimento degli archivi dei da rela ve alle alberature ad

esclusione delle aree forestali e delle pine ne. Gli alberi sono sta

rileva

planimetricamente,

cartografa e georeferenzia .

I da delle indagini di stabilità, già precedentemente eseguite da professionis specializza, sono

sta riversa

in GisMaster, in modo da avere tu e le informazioni più esaus ve possibili anche sullo

stato di salute delle alberature.

Dal 2023 i da rela vi alle indagini di stabilità, interven manuten vi prescri

archivia

in una apposita sezione di GisMaster, e risultano implementa

e realizza sono

e visualizzabili

smartphone, tablet e pc dai tecnici del Servizio Verde comunale tramite una pia aforma chiamata

Geoportale .

Le informazioni disponibili su GisMaster sono indica vamente in parte rilevabili dalla figura

so ostante, e vengono periodicamente aggiornate.

Le aree verdi

I da cartografici e numerici rela vi alle aree verdi comunali, presen inizialmente solo in schede

excel, sono sta adeguatamente georeferenzia ed inseri in GisMaster nel 2015, con l’evidente

obie vo di una ges one omogenea di tu e le componen del patrimonio del verde pubblico.

Anche in questo caso, si provvede ad aggiornare il so ware annualmente con l’inserimento delle

nuove aree verdi realizzate dire amente o cadute dai priva urbanizzan .

Considerato che la principale voce di spesa per manutenzione ordinaria delle aree verdi è

rappresentata dagli sfalci dell’erba, al fine di monitorarne costantemente i cos, dal 2017 sono state

apportate integrazioni al so ware per poter registrare i da dei singoli interven di sfalcio dell’erba

esegui, comple dei rela vi cos, dis n per area e per operatore che esegue la lavorazione.

Anche in questo caso, a tolo di esempio, nella figura successiva sono desumibili i da disponibili per

ogni area esaminata.

Le a rezzature ludiche

Dal 2001 il Comune di Cervia ha avviato un programma di inventariazione e monitoraggio periodico

delle a rezzature presen nei parchi gioco, eseguito da tecnici specializza, al fine di mantenerne nel

tempo adeguate condizioni di u lizzo e sicurezza, i cui da venivano inizialmente conserva su schede

excel.

Proseguendo nel percorso di informa zzazione dei da in un unico strumento di ges one, a par re dal

2018 si è provveduto a georefenziare ed inserire i da

principali delle a rezzature presen

territorio nell’apposito so ware specialis co Playcheck.

Successivamente dal 2023 i da rela vi a ispezioni mensili e annuali, interven manuten vi prescri

realizza sono archivia in una apposita sezione di GisMaster, e risultano implementa e visualizzabili

su smartphone, tablet e pc dai tecnici del Servizio Verde comunale tramite una pia aforma chiamata

Geoportale .

Nel so ware sono riporta i giochi presen in ogni singolo parco ed è consen to estrarre report

rela vi ai monitoraggi periodici, agli interven manuten vi da eseguire e esegui, oltre alla situazione

norma va aggiornata delle singole a rezzature:

Tu e le a rezzature ludiche sono state rilevate con GPS e fotografate.

A tolo di esempio nella figura successiva sono desumibili i da disponibili per ogni a rezzatura ludica

esaminata.

Il So ware di ges one delle centraline meteo Edi Light

Nella Pineta di Cervia e di Pinarella sono presen

2 centraline per il monitoraggio dei da

meteorologici, che nel 2015 sono state integrate con l’inserimento di sonde automa che di

rilevamento dell’altezza della falda frea ca al fine di monitorare questo fondamentale parametro

legato spesso al verificarsi di even

dannosi per gli alberi presen

in caso si piogge intense e

persisten .

Inoltre sempre nel 2015 è stato installato il programma di acquisizione, trasmissione ed elaborazione

automa ca dei da rileva Edi Light rela vi a pioggia, temperatura, umidità e profondità della falda.

Grazie al programma Edi Light, i cui da

potranno essere estra

possono essere le

sul web in uno spazio riservato,

da numerici di andamento dei parametri rileva ed elabora grafici rela vi

ai periodi considera e messi a disposizione anche dell’Unità di Protezione Civile per il monitoraggio

delle condizioni meteo in caso di allerta.

LE AREE VERDI COMUNALI

Confronto della consistenza delle aree verdi tra il 2019 ed il 2023

Le aree verdi comunali sono ampiamente diffuse nel territorio cervese sia nella fascia cos era che nel

forese ed il verde presente è cara erizzato da differente origine e funzionalità.

Accanto alle aree storiche come le pinete ed i giardini ci adini della prima metà del secolo scorso,

troviamo i parchi del centro abitato risalen agli anni 60/70 e le moderne ed a rezzate aree verdi

realizzate nell’ul mo ventennio.

A seguito dell’elaborazione dei da archivia in GisMaster, di seguito viene riportato il confronto dello

stato di consistenza delle aree verdi dis nte per pologia funzionale tra il 2019 ed il 2023:

Le aree verdi complessive si estendono per circa 527 e ari cara erizzate in prevalenza da pinete ed

aree boscate (298 ha pari a quasi il 57 % del totale).

Tale dato conferma il buon indice di boscosità del territorio comunale che differenzia in posi vo Cervia

dalle altre località cos ere romagnole.

Le aree spor ve seguono con circa il 20% del totale.

I parchi e giardini a rezza si a estano a circa l’8.5%.

Circa l’80% dell’estensione dei parchi risulta ubicato nella fascia cos era ed il 20% nelle frazioni del

forese.

Nel corso del periodo 2019/2023 si è registrato un incremento in valore assoluto pari al 2,3 % della

superficie a verde complessiva.

Le pologie funzionali

Le aree verdi pubbliche sono state dis nte in diverse pologie secondo la diversa funzionalità d’uso e

l’intensità della manutenzione.

Aree incolte

Si tra a di aree di estensione medio-alta, di scarso valore ornamentale e paesaggis co, spesso

u lizzate come parcheggio regolamentato o meno, in a esa di una futura des nazione da parte

dell’Amministrazione comunale. Sono state principalmente acquisite a par re dai primi anni 2000 a

seguito dei Piani urbanis ci che prevedevano la cessione dei 2/3 delle aree private.

Nel corso del periodo 2019/2023 si sono verificate le seguen variazioni di estensione totale:

325.779 mq

328.517 mq

Variazione %

+ 0,8%

Parchi

I parchi ci adini risalgono in prevalenza agli anni 60/70 a seguito dello sviluppo urbanis co della ci à,

nel corso del quale sono state realizzate diverse aree verdi a rezzate distribui nei vari quar eri.

Purtroppo il Comune di Cervia non possiede una tradizione di parchi storici con alberi di pregio, in

quanto l’urbanizzazione che ha portato alla crescita urbanis ca è pre amente legata allo sviluppo del

turismo dopo la seconda guerra mondiale.

I parchi possiedono quindi anche per questo mo vo una superficie media abbastanza contenuta e pari

a circa 4.000-5.000 mq.

Dal 2001 ad oggi è in corso un’intensa a vità di riqualificazione delle aree verdi a rezzate u lizzando

moderni criteri proge uali e suddividendo i parchi in zone a diversa funzionalità.

Tra l’altro sono state realizzate complessivamente al 31-12-2023 n.8 aree riservate allo sgambamento

ed al gioco dei cani, distribuite sia nella fascia cos era che nel forese.

La previsione di realizzazione nei prossimi anni del Parco Urbano nella zona nord ovest di Milano

Mari ma, che si estenderà su circa 80 e ari, perme erà alla ci à di dotarsi di una grande area

a rezzata polifunzionale a ualmente assente sul territorio cervese.

Nel corso del periodo 2019/2023 si sono verificate le seguen variazioni di estensione totale:

437.087 mq

448.251 mq

Variazione %

+ 2,5%

Aree boscate

L’area boscata più grande che si estende per circa 210 Ha è la Pineta comunale di Cervia Milano

Mari ma che comprende il Parco Naturale, dove sono presen aree dida che, percorsi avventura

sugli alberi ed ospita diversi animali selva ci e domes ci.

Tu a la Pineta comunale di Cervia Milano Mari ma ricade nel Parco regionale del Delta del Po e per il

90% circa nel sito SIC ZSC Pineta di Cervia.

In adiacenza alla Pineta sono sta realizza dalla fine degli anni ‘90 circa 45 Ha di rimboschimen in

aree ex agricole con la funzione di potenziare il valore ecologico dell’area.

A Pinarella la Riserva Naturale Statale in concessione al Comune di Cervia, inclusa nella perimetrazione

del Parco regionale del Delta del Po, si estende per circa 23 Ha ed è ges ta da anni come un vero e

proprio parco pubblico vista la sua funzione e fruizione principalmente turis ca.

Di rilievo anche la presenza del Bosco del Duca d’Altemps a Cas glione tutelato come alberatura

monumentale ai sensi della L.R. 2/77 e ricadente nel Parco regionale del Delta del Po.

Variazione %

+ 2,8% (*)

(*) A seguito di una rivalutazione funzionale in questa pologia funzionale sono sta inclusi anche i Boschi dei Nuovi na, in

realtà già realizza prima del 2019, quindi in realtà nel quinquennio considerato non ci sono sta incremen di aree

boscate.

Verde scolas co

Si tra a di aree in genere di limitata estensione, alberate ed a rezzate con arredi e giochi ogge o di

interven di riqualificazione negli ul mi anni.

Nel periodo considerato non si sono verificate variazioni nelle superfici complessive.

Verde di servizio

E’ cos tuito in prevalenza dal verde esistente di per nenza di uffici ed edifici comunali e di aree

comunali date in concessione a terzi.

Nel periodo considerato non si sono verificate variazioni nelle superfici complessive.

Verde spor vo

Si tra a in prevalenza di aree verdi con edifici annessi di proprietà comunale affidate in ges one

privata ad associazioni spor ve, anche per quanto riguarda la ges one del verde orizzontale e

ver cale.

Il golf club adiacente alla pineta risulta l’area verde spor va più estesa (8,5 Ha). Di notevole

dimensione pari a circa 7 Ha è anche il centro spor vo Liberazione di Cervia che ospita varie società

spor ve (calcio, basket, atle ca, bocce). A Milano Mari ma sono presen il Circolo Tennis e lo Stadio

Germano Todoli entrambi immersi nella Pineta.

Nel periodo considerato non si sono verificate variazioni nelle superfici complessive.

Verde cimiteriale

La ges one del verde orizzontale (aiuole ed aree verdi) dei 4 cimiteri presen è demandata alla società

Azimut mentre il Comune effe ua la manutenzione delle seguen alberature presen :

Cervia

Cas glione

Pisignano

Cannuzzo

Il più grande, quello di Cervia è adiacente alla pineta ed è cara erizzato dalla presenza di pini di

notevoli dimensione che richiedono notevoli risorse economiche per assicurare un’adeguata

manutenzione.

Verde ornamentale

Si tra a in prevalenza delle aree ornamentali u lizzate per ospitare i giardini della manifestazione

Cervia Ci à Giardino che da oltre 40 anni funge da punto di riferimento per le migliori giardinerie

italiane e europee impegnate ad alles re aiuole ornamentali di elevata qualità ornamentale e

paesaggis ca, che originano una notevole a razione turis ca per la ci à di Cervia. Le aiuole delle ci à

e delle associazioni specializzate nel verde ornamentale ospitate sono circa 60 ed insistono su 58

giardini distribui su tu o il territorio della fascia cos era secondo la seguente tabella:

Cervia

Milano Mari ma

Pinarella Tagliata

Si cara erizzano in genere per dimensione media limitata, presenza di impian di irrigazione e sono

sogge

a diversi ed intensi interven

manutenzione al fine di mantenere un elevato valore

ornamentale.

L’alto valore paesaggis co di tali aree è conferito sia dall’impianto del verde ornamentale sia dalle

stru ure ed arredi che vengono realizza a corredo dei giardini.

A queste aree negli ul mi anni si sono aggiun i giardini realizza nell’ambito della riqualificazione del

Lungomare di Milano Mari ma, tu ora in corso di realizzazione e quelli della zona di Borgomarina.

In entrambi i casi ques interven si cara erizzano per la realizzazione di vaste zone piantumate con

specie perenni resisten alla siccità.

Ques interven hanno determinato un incremento dei cos manuten vi, a causa della necessità di

mantenere un elevato standard qualita vo.

Nel corso del periodo 2019/2023 si sono verificate le seguen variazioni di estensione totale:

51.436 mq

69.476 mq

Variazione %

+ 25,9%

Verde stradale

Il verde stradale è cara erizzato da aiuole di piccole dimensioni o da banchine con nue contenen

alberi che ombreggiano strade e parcheggi, siepi o macchie arbus ve e prato.

Le aree verdi stradali nelle zone urbanizzate fino agli anni 90 sono in genere di piccola o piccolissima

estensione e richiedono eleva cos di manutenzione.

Le aree verdi stradali realizzate successivamente presentano in genere aiuole di dimensioni superiori,

o enute dall’accorpamento di frustoli, quindi più facilmente meccanizzabili e con minori cos di

manutenzione.

In par colare risultano ad oggi 74 aree dis nte in molteplici microaiuole con conseguen difficoltà

opera ve nell’esecuzione degli interven di manutenzione ed eleva cos di ges one.

Di seguito si riporta un esempio di un’area verde stradale evidenziata in azzurro molto frammentata:

Nel corso del periodo 2018/2023 si è verificata una notevole variazione a seguito dell’acquisizione di

alcune urbanizzazioni dotate di ampie fasce verdi stradali, in par colare le aree che cara erizzano il

so opasso a livelli sfalsa lungo la Strada statale Adria ca:

94.077 mq

158.673 mq

Variazione %

+ 40,33 %

Il verde privato

Il verde privato della ci à di Cervia sin dall’avvio dell’edificazione di Milano Mari ma risalente al

1912 si cara erizza da una diffusa presenza di giardini a servizio prima delle abitazioni storiche e di

seguito di colonie, alberghi ed urbanizzazioni residenziali.

Il Regolamento edilizio comunale valido fino al 2008 imponeva ai proprietari priva di mantenere

almeno una pianta ogni 50 mq di superficie scoperta eleva a 100 mq dal regolamento comunale del

Verde Pubblico e Privato approvato nel 2009 e modificato nel 2021 ed introducendo l’obbligo a carico

dei priva di cos tuire cauzioni a garanzia della piantagione degli alberi.

Nel corso degli anni il rapporto 1/50 all’interno dei lo

ha portato ad avere la presenza di alberature

filate con chiome rido e e disformi spesso fortemente inclinate, con alcune piante dominan ed altre

so omesse e pericolose per la pubblica e privata incolumità.

Rilevan anche i danneggiamen provoca alle abitazioni e alle utenze so erranee.

Con il nuovo regolamento, si spera che le nuove alberature messe a dimora, avendo più spazio a

disposizione per accrescersi in modo uniforme e regolare non saranno in futuro ogge o di domande

di abba mento per il precario stato vegeta vo indo o da una compe zione fra le stesse.

Il nuovo regolamento ha innalzato notevolmente le cauzioni a garanzia della messa a dimora degli

alberi a seguito di abba men o rilascio permessi di costruire e questo ha portato ad un aumento

degli alberi pianta ove le condizioni lo perme evano.

Pertanto la diminuzione di dotazione minima da 1 pianta ogni 50 mq ad 1 ogni 100 mq è stata

compensata dall’aumento delle piantagioni.

Nel 2018 la presenza di alberature private era s mabile in circa 14.000 e considerato che il

regolamento edilizio imponeva che il 50% delle piante fosse cos tuito da pini, si s ma fossero

presen circa 7.000 pini. Viste le considerazioni preceden si s ma che il numero degli alberi priva

nel periodo 2019/2023 sia rimasto sostanzialmente invariato.

Infine, si evidenzia che Il Regolamento comunale del verde pubblico e privato in caso di verifica di

ino emperanza alle condizioni previste per le nuove piantagioni consente all’amministrazione di

procedere ad introitare il deposito cauzionale corrispondente e di u lizzare tali fondi per il

miglioramento e sviluppo del verde pubblico.

LE ATTIVITA’ E GLI INTERVENTI SUL VERDE PUBBLICO

Cara eris che generali

Il Comune di Cervia ha avuto da sempre un rapporto privilegiato con l’ambiente naturale, considerato

che la superficie comunale è interessata da diverse peculiarità ambientali e paesaggis che

so oposte a tutela e salvaguardate a raverso l’is tuzione di aree prote e variamente

regolamentate e vincolate.

L’ambito comunale di Cervia è infa

inserito nella stazione sud del Parco Regionale del Delta del Po

con la Salina di Cervia e la Pineta di Cervia-Milano Mari ma, oltre a diversi boschi litoranei e a un

indiscusso patrimonio di verde pubblico di qualità.

Il censimento del patrimonio del verde pubblico costantemente mantenuto aggiornato, cos tuisce

uno strumento di estrema importanza per un’efficiente pianificazione e ges one del verde comunale,

sia dal punto di vista tecnico che economico.

la costante azione di aggiornamento del programma informa co svolta tenendo conto delle

nuove acquisizioni perme e una corre a ges one degli interven, ed una adeguata ges one del

verde pubblico.

tecnico-ges onali

Il patrimonio verde del Comune di Cervia è ges to dal Servizio Verde che ha tra i suoi compi

is tuzionali ed opera vi:

– manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano e del verde naturalis co

– proge azione e direzioni lavori di opere rela ve al verde pubblico

– a vità tecnico-amministra ve legate al controllo del territorio e del verde privato

Queste ul me si esplicano principalmente nelle seguen a vità:

– rilascio autorizzazione abba men alberi priva

– rilascio pareri per nuove edificazioni e manomissioni delle aree pubbliche

– controllo delle a vità eseguite dai tolari delle concessioni delle aree verdi

– organizzazione even

specifico capitolo

Rela vamente agli aspe

di promozione del verde pubblico per il quale si rimanda al successivo

tecnici ed opera vi lega alla manutenzione ordinaria e straordinaria del

verde pubblico, il sistema ado ato dal Comune di Cervia è a ualmente di

po misto, in parte

in amministrazione dire a e in parte tramite appal

di l a v o r i e servizi (è vigente l’Accordo

quadro per la manutenzione del verde 2020/2023 e

in fase di gara ’Accordo quadro per la

manutenzione del verde 2024/2027).

Il Servizio Verde del Comune di Cervia è formato da tecnici specializza in materie agronomiche e

forestali e si occupa interamente della pianificazione, proge azione, controllo delle nuove

proge azioni, dell’organizzazione del personale interno e della ges one tecnico-amministra va

degli appal .

Il personale opera vo interno al Servizio Verde in progressiva riduzione negli ul mi anni si occupa di

interven manuten vi di qualità (sfalci aree ornamentali, realizzazione e ges one degli impian di

irrigazione e tecnologici), mentre gli interven

di cara ere più quan ta vo (sfalci grandi aree,

potature ed abba men, ges one aiuole ornamentali) o specialis co (monitoraggio e manutenzione

arredi e a rezzature ludiche, tra amen

fitosanitari) sono sta

affida

a di e esterne e

costantemente monitora dal Servizio Verde.

Dopo un periodo di con nua contrazione degli adde

del Servizio Verde nel periodo 2014/2018, a

par re dal 2021 l’Amministrazione ha almeno tentato di arginare la flessione numerica a raverso un

concorso esterno per assumere nuovi giardinieri in sos tuzione di quelli in fase di pensionamento.

Tecnici n.

Personale opera vo n.

Tale circostanza associata al costante aumento di aree verdi comunali derivan dalla cessione delle

nuove urbanizzazioni determina un progressivo aumento dei cos

di manutenzione rela ve alle

lavorazioni eseguite in appalto.

Infine un altro aspe o di fondamentale importanza per la sussistenza della ges one corre a

del verde è rappresentato dalla presenza sul territorio di oltre un 130 impian di irrigazione, ges

dire amente da personale interno specializzato e des na ad accrescersi con l’acquisizione di nuove

aree.

La ges one delle aree in concessione

Nell’o ca di perseguire l’obie vo di una migliore ges one delle aree verdi e dare con nuità, il

Comune di Cervia ha affidato negli anni alcune aree a sogge

esterni, dota di un buon livello di

professionalità, per sopperire alla carenza di personale interno.

Il Comune di Cervia, oltre ad avere la piena proprietà della Pineta di Cervia e di una serie di aree

boscate non prote e, ha acquisito la concessione d’uso della R i s e r v a

Statale

Naturale

P i n e t a di Pinarella-Tagliata dal Ministero delle poli che agricole e forestali e

a raverso convenzioni con s o g g e

e s t e r n i ges sce le a vità manuten ve dell’area boscata.

Oltre agli appal di servizi e lavori ges

dire amente dal Servizio Verde, il Comune di Cervia ha

a vato una serie di convenzioni gestite in maggior parte dal Se ore Servizi alla comunità e Sviluppo

della Ci à, che riguardano in par colare impian spor vi o stru ure di servizio alla colle vità, ma

anche aree verdi di quar ere, e che demandano al sogge o concessionario in prevalenza la

manutenzione ordinaria di aree verdi (in par colare pulizia, sfalcio e potatura), pur con un controllo

prevalente del Servizio Verde:

In merito al Parco Naturale, considerata la necessità di mantenere e valorizzare al meglio il suo elevato

valore paesaggis co e turis co e valutata la bassa convenienza economica della ges one dire a, si è

provveduto ad affidare ad un sogge o qualificato la ges one rimanendo al Comune di Cervia le

a vità di controllo.

Nel Parco vengono realizzate, tra le altre, le seguen a vità di rilievo:

– visite guidate sulla conoscenza della flora e della fauna selva ca e domes ca;

– laboratorio tema ci rela vi agli erbari, orto dei piccoli, caccia al tesoro, escursioni;

– even organizza dedica allo sport e benessere nelle aree naturali;

– centro es vo per i bambini del territorio cervese e per i turis ;

– proge

sociali di riabilitazione dedica a persone disabili;

LE ATTREZZATURE LUDICHE PRESENTI NEI PARCHI GIOCO

Considerazioni generali

Le norme UNI EN 1176-1177 forniscono prescrizioni da rispe are nella realizzazione ed installazione e

manutenzione di a rezzature ludiche per i parchi pubblici al fine di prevenire inciden agli u lizzatori.

La norma va prescrive anche l’effe uazione di controlli periodici di verifica delle condizioni di

sicurezza.

Di recente sono state ado ate le norme UNI EN 11123 “Guida alla Proge azione dei parchi e delle

aree da gioco all’aperto” e EN 16630 “Le a rezzature per il fitness e percorsi vita” permanentemente

installate nei parchi pubblici.

Il Comune di Cervia negli ul mi 20 anni ha effe uato notevoli inves men per eliminazione di giochi

obsole, acquisto ed adeguamento norma vo di moderne a rezzature ludiche e superfici

smorzacadute installate nei parchi del forese, della fascia cos era e nei giardini scolas ci. Inoltre nello

stesso periodo ha acquisito al proprio patrimonio

a rezzature ludiche installate nell’ambito di

urbanizzazioni private.

Analisi ed elaborazione da

aree scolas che dotate di a rezzature ludiche.

2018, quindi si evince che il Comune di Cervia sta investendo sul rinnovo delle a rezzature ludiche in

parchi esisten e sull’acquisizione di nuovi parchi dota di innova ve ed inclusive aree gioco.

La suddivisione tra le pologie principali di a rezzature ludiche è la seguente:

76 altalene

60 giochi a molla

39 scivoli

15 case e

17 giochi compos

130 giochi vari

Il 30% di giochi risale ancora agli anni ‘90 quando è stato avviato il primo ciclo installazione e di rinnovo

delle a rezzature nei parchi del forese e delle scuole in prevalenza realizza in legno.

Il 15% dei giochi ha meno di 5 anni e si tra a in prevalenza di moderne a rezzature realizzate in

metallo e materiali plas ci che garan scono una maggiore durata e minori esigenze manuten ve

rispe o al legno.

LE ATTIVITA’ DI VALORIZZAZIONE DEL VERDE PUBBLICO

Finalità

L’a vità di valorizzazione e salvaguardia del verde pubblico anche in questa legislatura è stata

orientata a perseguire due obie vi prioritari.

Da un lato la promozione e la valorizzazione della nostra ci à sia a livello nazionale che estero sui temi

del verde urbano e del paesaggio, con par colare riferimento alla riqualificazione della ci à a raverso

l’uso dell’elemento verde e decora vo floreale ed il coinvolgimento dei ci adini ed associazioni locali.

Dall’altro lato dare un orientamento allo sviluppo della ci à a orno al tema del verde e del paesaggio

urbano ed extraurbano, a raverso l’a vità di sensibilizzazione, incontro e diba to con ci adini,

associazioni e is tuzioni locali, il supporto in merito al reperimento di finanziamen e sponsorizzazioni

sulle tema che specifiche e la promozione di inizia ve di vario genere legate ai temi del verde urbano.

A vità di promozione in Italia e all’estero sui temi del verde urbano e del

paesaggio

La rete di collegamen

sogge

con amministrazioni pubbliche, is tuzioni universitarie, giornalis

e con

priva che operano nel se ore in Italia ed all’estero ha consen to alla nostra Amministrazione

di estendere l’invito a partecipare a molte nuove ci à italiane e straniere e di accrescere l’interesse nei

confron dell’evento di Cervia Ci à Giardino, la mostra d’arte floreale a cielo aperto più grande

d’Europa, ormai considerato un annuale appuntamento per mol ssime ci à partecipan, oltre che

una vetrina per tu e le Amministrazioni pubbliche sensibili ai temi ambientali.

L’a enzione al verde pubblico ha portato negli ul mi anni i tolari delle a vità economiche ed i

ci adini a curare con maggiore interesse i propri spazi verdi, oltre a contribuire allo sviluppo di

associazioni di volontariato legate ai temi ambientali, che hanno anche stre o accordi e convenzioni

con il Comune e a dare impulso alla cos tuzione di aziende nel se ore del florovivaismo sul territorio

cervese.

Il “sistema Cervia Ci à Giardino”, di cui le a vità di cara ere tecnico e amministra vo rappresentano

gli aspe

organizza vi nel quale si declina il proge o, ruota in primo luogo a orno all’aspe o

prioritario che è quello della pianificazione dell’evento e della individuazione e fidelizzazione dei

partecipan .

Oltre a queste a vità stre amente collegate all’evento Cervia Ci à Giardino, le a vità svolte dal

Servizio Verde si possono declinare in molteplici altri ambi, che hanno come fine la promozione della

nostra ci à, l’incremento della sua visibilità ed il miglioramento dell’a ra vità turis ca con inizia ve

di eccellenza.

Le ul me edizioni (2022 e 2023) sono state inserite nel PTPL (PROGRAMMA TURISTICO DI

PROMOZIONE LOCALE) della regione Emilia-Romagna in quanto è stato considerato l’alto prodo o

“Green”, sostenibile e culturale allo stesso tempo. Infa

grazie anche a questa manifestazione

internazionale, con i suoi giardini ispira all’eco-sostenibilità e biodiversità, è stato possibile offrire un

ricco programma con numerose inizia ve collaterali, organizzate tra maggio ed o obre, che hanno

previsto il coinvolgimento di una serie di a ori che operano nel se ore ambientale, del benessere,

della cultura e dello sport, in grado di incuriosire ed avvicinare tu, dai bambini ai più grandi, a

ritrovare e a scoprire un nuovo rapporto con la natura e con le bellezze naturali, in una logica di

fruizione sostenibile.

Partecipazione a inizia ve, premi o riconoscimen sul tema del verde urbano

Il Servizio Verde ha coordinato la partecipazione della ci à di Cervia a concorsi e premi nazionali ed

internazionali sui temi del verde e della sostenibilità ambientale, dei quali viene a conoscenza

a raverso la sua rete di relazioni.

L’a vità è quella di pianificare, coordinare e realizza tu e le a vità necessarie a presentare la

candidatura, successivamente monitorare gli sviluppi dell’esame delle candidature e sopra u o

effe uare azione di s molo e conoscenza per promuovere la candidatura della nostra ci à.

Nei casi favorevoli di concessione del premio o del riconoscimento, il Servizio Verde assieme al Servizio

Poli che Comunitarie e Fundraising, organizza e promuove le fasi successive legate alla

comunicazione, pubblicizzazione e diffusione a livello locale, nazionale ed internazionale, a raverso

conferenze stampa, comunica stampa sulle principali testate o re di informazione, servizi televisivi,

promozione sui principali social network.

Le principali inizia ve e riconoscimen sono i seguen :

Medaglia del Presidente della Repubblica 2019, 2020, 2021, quale suo premio di rappresentanza per

le rispe ve edizioni della rassegna floreale Cervia Ci à Giardino

Concorso Comuni Fiori – Marchio di Qualità dell’Ambiente di Vita dei Comuni Fiori

Il Concorso nazionale Comuni Fiori, dove Cervia si è sempre aggiudicata il primo premio e I 4 fiori,

(dal 2007 al 2018) cambia format e diventa nel 2109 un’inizia va di cara ere internazionale, che

intende dare un valore aggiunto ai Comuni che si prendono cura in modo responsabile, a ento e

qualificante delle proprie aree verdi.

Anche nella nuova versione del concorso, il comune di Cervia è stato comunque premiato ogni anno

2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, in quanto si dis ngue per la tutela del verde pubblico e per la

valorizzazione e salvaguardia dell’ambiente. Di grande a enzione il valore della manutenzione

complessiva dell’arredo e degli edifici pubblici, della sostenibilità urbana, dalla promozione della

picità locali ed all’apertura verso il turismo, dimostrata negli anni dal nostro comune.

Tour nazionale di RinascITALIA dei Comuni Fiori – marzo 2022 Cervia presente all’interno del tour in

quanto “La riqualificazione dell’ambiente, del verde e della bellezza delle fioriture, insieme alla

promozione del turismo lento, fanno infa da traino a una trasformazione umana, sociale ed

economica ormai consolidata e confermata dall’amministrazione comunale di Cervia”.

“Premiazione Premi Speciali Concorso Comuni Fiori ” candida dal Comune di Cervia:

Premio Diploma “Scuola Fiorita” – Prima classificata per il proge o dida co PACIFICO la Scuola

Primaria M. Buonarro di Montale o (2021)

Premio Diploma “Orto dida co urbano e fiorito” – Secondo classificato per l’Orto dei Fru

Dimen ca

di Cervia l’Associazione Casa delle Aie (2022)

Organizzazione e partecipazione a convegni, incontri ed even

sui temi del verde

urbano e delle aree naturali

Organizzazione e partecipazione a vità convegnis ca e fiere

Il Comune di Cervia per la sua riconosciuta esperienza nel se ore, organizza e partecipa coi i suoi

tecnici e delega in qualità di relatori a vari incontri e convegni su temi specifici e fiere: