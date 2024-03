(AGENPARL) - Roma, 23 Marzo 2024

(AGENPARL) – sab 23 marzo 2024 Comunicato stampa

Cervia ha ringraziato il Comune di Formigine per i contributi a favore

dell’alluvione

Il Comune di Formigine nel maggio scorso si è subito attivato per una raccolta

fondi a favore della comunità cervese colpita dall’alluvione, donando 9.000

euro. Un risultato reso possibile dalla generosità dei cittadini e delle

associazioni formiginesi legate a Cervia, anche in virtù del patto di amicizia

sottoscritto nel 2016, in occasione della Sagra della Seppia.

A questa generosa donazione si sono aggiunti anche 6.000 euro a favore della

Salina di Cervia, raccolti dall’Associazione Magreta del comune di Formigine.

E’ proprio in occasione della Sagra della Seppia, che unisce da anni le due

comunità, che il sindaco di Cervia Massimo Medri, a nome di tutta la

cittadinanza, ha ringraziato il sindaco Maria Costi e l’assessore Corrado Bizzini

del comune di Formigine e il presidente Davide Pini dell’Associazione Magreta,

“per l’amicizia e la vicinanza che ci unisce da tempo e per il calore della

solidarietà e l’affetto sempre dimostrato nei momenti difficili dell’alluvione del

maggio 2023. Con stima e riconoscenza”.

Erano presenti anche la Giunta comunale, il Presidente del Parco della Salina

di Cervia Giuseppe Pomicetti e il Presidente dell’Associazione Antichi Sapori

Renzo Delorenzi.