1° comunicato stampa del 23.03.2024

CARINOLA. SORPRESI A SMONTARE AUTOVETTURA RUBATA. 4 ITALIANI ARRESTATI DAI

CARABINIERI.

L’escalation di furti di autovetture, avvenuti nel territorio dell’aversano,

ha spinto l’Arma territoriale a profondere maggiori sforzi in termini di

impiego di uomini e mezzi per contrastare tale fenomeno. Ed è attraverso

l’analisi dei transiti dei rilevatori di targa, installati tra le province

di Napoli e Caserta, che i militari dell’Arma sono riusciti a individuare e

arrestare un gruppo dedito al riciclaggio di pezzi di autovetture rubate.

Come si suol dire, sono state sorprese con le mani nel sacco le quattro

persone, tutte italiane, che nella giornata di ieri, nel casertano, sono

state arrestate dai carabinieri della Stazione di Trentola Ducenta e che

ora, dovranno rispondere di concorso in riciclaggio.

Quando i militari dell’Arma hanno fatto irruzione in una casa colonica della

frazione nocella del Comune di Carinola (CE) stavano proprio smontando

l’autovettura Fiat Panda di colore nero, da poco rubata e già privata delle

targhe, il cui passaggio ai rilevatori era stato attenzionato dagli stessi

carabinieri che ne hanno seguito il percorso.

Ad essere stati sorpresi all’interno del un garage della citata casa

colonica sono stati un 35enne, un 39enne e un 50enne di Grazzanise nonché un

37enne di Casal di Principe.

All’arrivo dei carabinieri che hanno circondato l’edificio, i quattro, tutti

in abiti da lavoro, sporchi di grasso e muniti di idonei strumenti da

lavoro, non hanno potuto fare altre che deporre gli arnesi e farsi

arrestare.

All’interno del locale garage e del soprastante appartamento i carabinieri

hanno rinvenuto e sequestrato parti meccaniche e di carrozzeria di numerose

autovetture nonché attrezzature e arnesi idonei allo smontaggio.

Gli arrestati, sono stati posti agli aa.dd.