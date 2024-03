Cs e foto Prefettura firma protocollo controllo di vicinato

(AGENPARL) - Roma, 22 Marzo 2024

(AGENPARL) – ven 22 marzo 2024 Firmato in Prefettura dal Sindaco Palmisano il Protocollo d’intesa

per l’attuazione del Progetto “Controllo del Vicinato”

In Prefettura a Taranto, il Sindaco di Martina Gianfranco Palmisano ha firmato il Protocollo d’intesa per l’attuazione del Progetto “Controllo del Vicinato” insieme ai Comuni di Ginosa e Sava. In precedenza il Protocollo è stato firmato dai Comuni di Manduria, Massafra, Laterza, Castellaneta e Palagianello e dalle associazioni di categoria Confagricoltura, Coldiretti, Cia Due Mari Taranto e Copagri Taranto.

L’esigenza di intensificare ulteriormente e rendere più capillare il controllo del territorio è scaturita dalle preoccupazioni manifestate al Sindaco Palmisano da cittadini residenti nell’agro a seguito di furti (tentati o consumati) e di danneggiamenti avvenuti di recente ai danni di abitazioni e aziende agricole. Il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, riunitosi in Prefettura a febbraio scorso con i Sindaci e le associazioni di categoria del settore agricolo, ha condiviso il progetto del “Controllo del Vicinato” per il quale giovedì 21 marzo è stato sottoscritto il Protocollo d’intesa.

Il Protocollo vede sempre le Forze dell’Ordine impegnate in prima linea nel controllo del territorio e mira a “promuovere una sicurezza partecipata attraverso formule e modalità di reciproca attenzione e vicinato solidale”. La novità del modello organizzativo è costituita dall’individuazione, tramite la Polizia Locale, dei cosiddetti gruppi di vicinato formati dai cittadini e da un coordinatore il cui compito sarà quello di svolgere attività di osservazione e di segnalazione alle Forze dell’Ordine di fatti e circostanze. Sono vietate, invece, qualsiasi iniziativa individuale o collettiva di pattugliamento e altri comportamenti che potrebbero causare situazioni di pericolo. Nelle zone interessate alla sperimentazione del progetto sarà collocata apposita cartellonistica.

“Ringrazio il Prefetto dottoressa Paola Dessì, il Questore dottor Massimo Gambino, i Comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e tutti i responsabili delle Forze dell’Ordine che operano sul territorio di Martina – ha dichiarato il Sindaco Palmisano – per la massima attenzione che hanno rivolto alle problematiche della nostra comunità. Il nostro è un territorio molto esteso, caratterizzato in molte zone da una notevole densità di abitazioni e aziende agricole. Con questo progetto del Controllo del Vicinato che sarà attuato in via sperimentale e che vedrà impegnati anche gli agenti della Polizia Locale, ci auguriamo di garantire una maggiore sicurezza nelle zone rurali”.

