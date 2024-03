Comunicato stampa: Pasqua a Cervia Eventi ed esperienze da godere in tutto relax.

(AGENPARL) - Roma, 22 Marzo 2024

Eventi ed esperienze da godere in tutto relax

Tutto pronto per accogliere gli ospiti del periodo pasquale. Le località cervesi sono pronte con

l’apertura di hotel, ristoranti, bar e gelaterie; la spiaggia si risveglia dal torpore invernale e riprende a

emanare la sua caratteristica atmosfera frizzante; le pinete di Milano Marittima, Pinarella e Tagliata

offrono spazi per attività sportive, passeggiate e giochi per i bambini.

Le vie dello shopping si animano e gli aperitivi tornano all’aperto. Lungo il Borgomarina le case a

schiera dei pescatori e le vele colorate sul porto canale accompagnano la passeggiata verso il mare.

A Cervia Primavera Marittima con Uova d’arte 30, 31 marzo 1 aprile

Saranno tanti artisti e artigiani riuniti su tutta Piazza Garibaldi a realizzare a mano sculture-uova nei

materiali più disparati: dal legno alla ceramica, dal metallo allo zucchero. Uova di varie forme e

dimensioni addobberanno così la Piazza e concorreranno per la premiazione finale dell’uovo più

votato. Al centro della piazza ci sarà un uovo gigante artistico decorato.

Durante il lungo week end pasquale Piazza Garibaldi e Piazzetta Pisacane saranno scenario per

laboratori creativi che coinvolgeranno i più piccoli, invitandoli a esprimere estro e fantasia. Il giorno di

Pasqua in programma spettacoli speciali.

In Viale Roma verrà allestito il Borgo Food della Cultura e del Cibo con 5 strutture a tema in cui

verranno realizzati i piatti più famosi della tradizione delle regioni attraversate dalla via Francigena e

dalla Via Romea Germanica.

Durante la 3 giorni si terranno anche concerti, si ritroveranno i giochi di una volta e spettacoli di

artisti di strada.

La musica a Stella Maris con il Concerto di Pasqua il lunedì dell’Angelo

Lunedì 1 aprile nella Chiesa Stella Maris di Milano Marittima alle ore 16.00 musica e cori del

tradizionale “Concerto di Pasqua” organizzato dal Coro Polifonico Ad Novas.

In Salina, in partenza dal Centro Visite, si terranno varie visite guidate che accompagneranno gli ospiti

nel cuore dell’area umida per contemplare paesaggi incantevoli, osservare l’avifauna e godere dello

splendido tramonto, mentre nel centro storico cittadino MUSA museo del sale sarà aperto sabato,

domenica e lunedì dalle ore 14.30 alle 19.00 e proporrà, oltre alla cultura salinara, “I Colori del

Cardo”, mostra di valorizzazione del Cardo gobbo di Cervia con estemporanea sul cardo e indicazioni

sul percorso di valorizzazione dell’ortaggio cervese. Al Magazzino del sale si potrà invece visitare la

mostra “Banksy a Cervia”, mostra delle opere più rappresentative degli ultimi decenni, conosciute

ovunque per la loro carica dirompente e per i loro messaggi trasversali, politici e sociali, capaci di

interpretare con i tratti veloci e intuitivi della street art la realtà complessa dei nostri tempi. Aperta

tutto il week end dalle 10.00 alle 21.00.

A Milano Marittima riaprirà la Casa delle Farfalle, dalle 9.30 alle 18.00, per accogliere il pubblico in

500 mq di foresta pluviale fra 60 specie di farfalle tropicali, 20 specie di insetti provenienti da tutto il

mondo e 100 specie di piante tropicali, mentre il Parco Naturale propone 32 ettari di verde pineta in

cui ritrovare gli animali tipici della terra di Romagna.

“Con l’arrivo della primavera la costa cervese rifiorisce e offre ai visitatori un ricco calendario di

eventi, alcuni nuovi e alcuni consolidati, che danno l’avvio a una stagione turistica intensa e ricca di

opportunità – dichiarano il sindaco Massimo Medri e l’assessore agli eventi e alle attività produttive

Michela Brunelli -. L’amministrazione si impegna costantemente e intensamente per garantire ai

graditi ospiti della città del sale alti livelli di accoglienza, ospitalità, tradizioni, arte, cultura, musica,

ambiente, sport e divertimento”

