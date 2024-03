21/3/2023 BANDO 2023 PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO DELLE SPESE MEDICHE E FARMACEUTICHE PER GLI ANIMALI D’AFFEZIONE CENSITI, SOSTENUTE DA CITTADINI/E RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLA EX PROVINCIA DI TIESTE- FORMAZZATA LA GRADUATORIA

(AGENPARL) - Roma, 21 Marzo 2024

21/3/2023

BANDO 2023 PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL

SOSTEGNO DELLE SPESE MEDICHE E FARMACEUTICHE PER GLI

ANIMALI

D’AFFEZIONE

CENSITI,

SOSTENUTE

DA CITTADINI/E

RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLA EX PROVINCIA DI TIESTEFORMAZZATA LA GRADUATORIA

Si informa che con determinazione dirigenziale n. 581/2024 è stata

approvata la graduatoria delle domande accolte in relazione al bando pubblico

per l’assegnazione di contributi per il sostegno delle spese mediche e

Per ulteriori informazioni sul procedimento si rimanda alla scheda sul sito

web del Comune di Trieste, alla voce:

Nuovo bando 2023 per le richieste di contributo a sostegno delle spese

mediche e farmaceutiche per gli animali d’affezione – Comune di Trieste .