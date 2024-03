(AGENPARL) - Roma, 20 Marzo 2024

(AGENPARL) – mer 20 marzo 2024 *MUSICA: IL 25 MARZO ESCE “SINFONIA DI LUCE”,*

*NUOVO INEDITO DEL TENORE BONGIOLATTI PER UNA SPERANZA DI PACE*

Uscirà il 25 marzo, in tutti i negozi di musica digitali, “Sinfonia di

luce”, nuovo inedito del Tenore Spero Bongiolatti che rappresenta un

pensiero di speranza in un momento in cui il mondo è dominato dalle guerre.

Il singolo sarà presentato in esclusiva lo stesso giorno alle ore 20:00 sul

canale ufficiale dell’artista.

Il brano nasce dall’incontro di due anime. La poesia originale, infatti, è

dell’artista sarda Leonarda Mannu. “Ci siamo conosciuti a Miami”, spiega

Bongiolatti. “Dopo un mio concerto venne a complimentarsi e mi disse che

dopo avermi sentito cantare aveva pensato subito ad una poesia che aveva

scritto dal titolo Sinfonia di luce. Da sempre sono alla ricerca di “luce”

e quindi ne rimasi incuriosito. Dopo averla letta mi sono seduto al

pianoforte per scrivere di getto la melodia che avevo in testa. In pochi

minuti si è compiuto un miracolo musicale. Così è nato questo inedito, un

inno per chi crede nella vita e si dona con fiducia e con il cuore nel

viverla. Un pensiero di speranza in un momento in cui il mondo è’ dominato

dalle guerre. Noi artisti abbiamo il dovere morale di parlare di pace,

amore, perdono. Solo attraverso la luce della musica e l’amore della

parola, possiamo vincere il buio e il male che soffoca le nostre menti e

compie atti atroci sui nostri fratelli”.

Il brano è una ricerca del suono dolce che attraverso l’armonia diventa più

eroico fondendo lo stile pop a quello operistico: “Ho scritto la canzone al

pianoforte e così ho voluto pensarla, in perfetto stile cantautorale. Non

siamo abituati ad un tenore che scrive canzoni. Ma per me è sempre stata

una cosa naturale, di grande arricchimento personale”.

Spero Bongiolatti è un Tenore italiano specializzato nel Bel Canto che nel

2020 ha festeggiato i vent’anni di carriera. Inizia, infatti, giovanissimo

la sua carriera in varie trasmissioni televisive. Una su tutte “Carramba,