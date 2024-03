(AGENPARL) - Roma, 20 Marzo 2024

20 marzo 2024

DOTT. S.D. SCARAFINO

Via Garibaldi n. 6, 70043 Monopoli (BA)

COMUNICATO STAMPA N.6219

20 marzo 2024

“Forum del Turismo – Strategie e prospettive per il 2024”

Giovedì 28 marzo dalle ore 8,30 alle ore 13,00 nella Biblioteca Civica Rendella

Tre sessioni su informazione turistica, raccolta dei rifiuti e sicurezza sono al centro del “Forum del Turismo – Strategie e prospettive per il 2024” in programma giovedì 28 marzo dalle ore 8,30 alle ore 13,00 nella Biblioteca Civica Rendella .

L’evento è promosso dal Consigliere Comunale con delega al Turismo Francesco Alba e vede la partecipazione di dirigenti, amministratori e forze dell’ordine con il coinvolgimento dei principali attori del settore come strutture ricettive, bar, ristoranti, stabilimenti balneari, Ncc e servizi al turista.

Il settore turistico è ormai fondamentale per lo sviluppo economico per la Città di Monopoli. I numeri sono in costante crescita e la città nel 2023 è stata la quinta per presenze nella regione dopo Bari, Vieste, Lecce e San Giovanni Rotondo; mentre sul fronte degli arrivi Monopoli è nella classifica delle prime dieci mete turistiche.

Dati importanti che rappresentano un incentivo a continuare ad investire, potenziando e migliorando la qualità dei servizi, e a proseguire l’opera di promozione del territorio con la collaborazione di tutti gli operatori che hanno contribuito allo sviluppo del settore.

L’istituzione del Forum del Turismo periodico intende essere un momento di condivisione tra l’amministrazione comunale e i singoli operatori dell’industria turistica al fine di informarli sulle peculiarità del settore.

Si invitano gli operatori a partecipare ed a iscriversi alla rete “InfoTurismo”, lasciando i propri dati di contatto a partire dalle 8,30 e fino alle ore 13,00 del 28 marzo 2024 al desk dell’Ufficio Turismo presente per l’occasione. L’obiettivo è quello di creare una rete turistica cittadina che consentirà all’Amministrazione Comunale di fare conoscere in tempo reale tutte le informazioni utili al settore (eventi, infoturistiche, parcheggi, escursioni, linee bus, etc…).

La prima sessione alle ore 9 “Infoturismo” vedrà la partecipazione di Angelo Annese, Sindaco di Monopoli; Francesco Alba, Consigliere Delegato al Turismo; Rosanna Perricci, Assessore alla Cultura; e del dott. Pietro D’Amico, Dirigente A.O. Affari Generali e Sviluppo Locale.

“Raccolta differenziata e pulizia strade e spiagge” è la sessione in programma alle 11 che vedrà la partecipazione di Angelo Annese, Sindaco di Monopoli; Francesco Alba, Consigliere Delegato al Turismo; Vincenzo Laneve – Assessore all’Ambiente; Flavio Petrosillo, Consigliere Delegato all’Ecologia; arch. Donato Lamacchia, Dirigente A.O. Ambiente; dott. Saverio Petroni, Comandante e Dirigente A.O. Polizia Locale.

Infine alle ore 12 “ Occupazione suolo pubblico e sicurezza” con la presenza di Angelo Annese, Sindaco di Monopoli; Francesco Alba, Consigliere Delegato al Turismo; Antonella Fiume, Assessore alle Politiche Produttive ed Economiche; dott. Pietro D’Amico, Dirigente A.O. Affari Generali e Sviluppo Locale; dott. Saverio Petroni, Dirigente e Comandante A.O. Polizia Locale; dott. Edoardo Menghi, Vicequestore e Commissario P.S. di Monopoli; e Luogotenente Denis Michilini, Comandante Stazione CC di Monopoli.